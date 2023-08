Pregled - svet, 29. 8. (torek)

BRUSELJ/ATENE - Na severovzhodu Grčije v bližini meje s Turčijo je še naprej divjal ogromen gozdni požar, največji v EU od začetka beleženja leta 2000. Doslej je uničili že več kot 81.000 hektarjev površin. EU je sporočila, da je za gašenje požarov mobilizirala več sto gasilcev, 11 letal in helikopter ter pomoč označila za največjo zračno gasilsko operacijo unije.

SANKT PETERBURG - Na pokopališču v Sankt Peterburgu so pokopali vodjo ruske najemniške vojaške skupine Wagner Jevgenija Prigožina, ki je prejšnji teden umrl v strmoglavljenju letala, je sporočila medijska služba Wagnerja in dodala, da je pogreb potekal v zasebnem krogu. Pred tem so iz Kremlja sporočili, da se ruski predsednik Vladimir Putin pogreba ne bo udeležil.

BRUSELJ - Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je predlagala, da kandidat za novega evropskega komisarja iz Nizozemske Wopke Hoekstra zasede položaj komisarja za podnebno ukrepanje. Za evropski zeleni dogovor, nad katerim je bdel Nizozemec Frans Timmermans, bo pristojen podpredsednik Maroš Šefčovič, je von der Leyen sporočila po pogovoru s Hoekstro.

KIJEV - Oblasti v Kijevu so odredile evakuacijo otrok iz petih vasi v bližini frontne črte na jugu Ukrajine, kjer se po navedbah ukrajinskih oboroženih sil spopadi zaostrujejo. Ukrajinska vojska naj bi prodirala skozi ruske obrambne linije v okolici vasi Robotine, ki so jo po lastnih trditvah ponovno zavzeli v ponedeljek.

PEKING - Peking in Washington morata sodelovati pri reševanju globalno pomembnih vprašanj, kot so na primer podnebne spremembe in umetna inteligenca, je po srečanju s kitajskim premierjem Li Qiangom dejala ameriška ministrica za trgovino Gina Raimondo. Qiang pa je v pogovorih obsodil politiko ZDA do Kitajske in jih pozval k spremembi taktike.

BERLIN - Nemška vlada kanclerja Olafa Scholza je sprejela dogovor o obsežnem programu davčnih olajšav za podjetja, s katerim namerava oživiti domače gospodarstvo. Po ocenah vladnih predstavnikov bodo na podlagi svežnja ukrepov mala in srednje velika podjetja deležna razbremenitev davkov v višini sedmih milijard evrov.

LONDON - Potniki na britanskih letališčih so se že od ponedeljka soočali z več sto odpovedmi in zamudami letov, do katerih je prišlo zaradi tehnične napake v sistemu za nadzor zračnega prometa. Zaradi dogodka je na letališčih obtičalo na tisoče potnikov, motnje pa bi lahko trajale več dni.

PJONGJANG - ZDA, Južna Koreja in Japonska so izvedle skupne pomorske vaje protiraketne obrambe, da bi se zoperstavile jedrskim in raketnim grožnjam Pjongjanga. Severnokorejski voditelj Kim Jong-un je očital ZDA, da z vajami povečujejo tveganje jedrske vojne ter napovedal krepitev severnokorejskih pomorskih sil.

WASHINGTON - Bivši ameriški predsednik Donald Trump je datum za začetek sojenja v ponedeljek označil za vmešavanje v volitve, saj se bo začelo dan pred t. i. super torkom, ko bodo republikanci izbirali svojega predsedniškega kandidata. Trumpu bodo 4. marca 2024 začeli soditi zaradi obtožb poskusov sprevračanja rezultatov predsedniških volitev leta 2020.

CIUDAD DE GUATEMALA - Vrhovno volilno sodišče v Gvatemali je v ponedeljek suspendiralo politično stranko novoizvoljenega predsednika Bernarda Arevala in hkrati potrdilo njegovo zmago na volitvah 20. avgusta. Arevalo je odločitev glede suspendiranja stranke označil za nezakonito in poudaril, da gre za politični pregon in zlorabo pravosodnega sistema v boju proti njegovi stranki.

WASHINGTON/HAVANA - Florida in Kuba sta se pripravljali na prihod orkana Idalia, ki naj bi po napovedih do srede prerasel v nevaren orkan tretje stopnje. Več tisoč ljudi na zahodu Kube je v pričakovanju Idalie že zapustilo svoje domove, guverner Floride Ron DeSantis pa je prebivalce pozval, naj se pripravijo na evakuacije, in za 46 okrožij razglasil izredne razmere.

ISLAMABAD - Višje sodišče je razveljavilo zaporno kazen nekdanjemu pakistanskemu premierju Imranu Kanu, ki je bil v začetku meseca obsojen na tri leta zapora zaradi korupcije, je sporočil njegov odvetnik. Dodal je, da je sodišče Kanu tudi odobrilo varščino. Kan je sicer v zaporu doslej preživel že tri tedne, za zdaj pa ni znano, kdaj bo izpuščen.

RIM/DUNAJ - Italijo so znova prizadela močna neurja. Severni in osrednji del države so zajele obilne padavine, toča in močni vetrovi. Iz več dežel so poročali o poplavah in zemeljskih plazovih. Zaradi neurja pa so v Benetkah aktivirali sistem protipoplavne zaščite Mose. V Avstriji so se vremenske razmere po ponedeljkovih neurjih nekoliko umirile.

SYDNEY - Znanstveniki so sporočili, da so prvič v zgodovini v človeških možganih našli živega črva. Avstralski zdravniki so povedali, da so lani med operacijo v Canberri Avstralki v čelnem režnju možganov našli živo, osem centimetrov dolgo glisto. Opozorili so, da primer izpostavlja povečano nevarnost prenosa bolezni in okužb z živali na človeka.

VARŠAVA - V okolici mesta Rzeszow na jugovzhodu Poljske je prišlo do izbruha bolezni legionarske bolezni. Doslej je zaradi bolezni umrlo najmanj 14 ljudi, potrjenih pa je bilo več kot 150 primerov. Oblasti še vedno poskušajo identificirati vir izbruha okužbe.

BERLIN - Berlinsko tožilstvo je sporočilo, da so zaključili preiskavo zoper Tilla Lindemanna, pevca nemške industrijskometalne skupine Rammstein, in da ne bodo vložili obtožnice. V zadnjih mesecih se je namreč oglasilo več žensk, ki so zatrjevale, da so jih na zabavah po koncertih skupine omamili in napeljali k spolnim odnosom s pevcem.