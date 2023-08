Pirc Musar in Fajon ob robu BSF z več bilateralnimi srečanji

Bled, 29. avgusta - Predsednica republike Nataša Pirc Musar in zunanja ministrica Tanja Fajon sta danes na drugi dan 18. Blejskega strateškega foruma (BSF) opravili več bilateralnih srečanj. V ospredju teh so bile varnost v Evropi v luči ruske invazije na Ukrajino, približevanje Zahodnega Balkana EU, napetosti med Beogradom in Prištino ter nedavne poplave v Sloveniji.