Na BSF poudarili vlogo mednarodnih institucij in partnerstva pri prihodnjih varnostnih izzivih

Bled, 29. avgusta - Svet je, tudi v luči vojne v Ukrajini, pred novimi varnostnimi izzivi, so se strinjali sodelujoči na današnjem panelu Blejskega strateškega foruma (BSF) o novi varnostni arhitekturi. Izpostavili so vlogo mednarodnih institucij in ocenili, da bodo v prihodnosti pomembno vlogo odigrala tudi partnerstva med vsemi deli sveta.