Golob na BSF izpostavil pomen solidarnosti pri soočanju izzivi

Bled, 28. avgusta - Nobena država se s podnebnimi spremembami ne more soočiti sama, podnebna agenda pa bo na vrhu prioritet Slovenije v VS ZN, je danes na Blejskem strateškem forumu dejal premier Robert Golob. Zavzel se je za širitev EU in mir v Ukrajini. Izzivi, ki so pred nami, terjajo pogum in modrost, da zgradimo svet, ki bo temeljil na solidarnosti, je dejal.