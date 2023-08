Po vsej Gorenjski zaradi dežja številne intervencije, plaz nad Koroško Belo zaenkrat miruje

Škofja Loka/Žiri/Gorenja vas, 29. avgusta - Na Gorenjskem ponedeljkovo in današnje deževje povzroča težave predvsem na območjih, ki jih je vremenska ujma prizadela že v začetku avgusta. Meteorna voda je zalila številne kleti in druge objekte, potrebnih je bilo več posredovanj gasilcev in pripadnikov Civilne zaščite. Plaz nad Koroško Belo zaenkrat miruje, nameščena je bila dodatna zaščita.