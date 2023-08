Na Gorenjskem se je v manjšem obsegu ponovilo stanje iz prejšnje ujme

Kranj/Medvode/Jesenice/Kamnik, 28. avgusta - Tudi Gorenjsko so v popoldanskem času zajele močnejše nevihte. Meteorne vode so zalile več kleti, prožijo se plazovi. Težave imajo na območjih, ki jih je ujma prizadela že v začetku avgusta. Zaenkrat je najhujše v Žireh, Gorenji vasi - Poljanah in Škofji Loki, je za STA povedal poveljnik regijskega centra CZ za Gorenjsko Klemen Šmid.