Pregled - šport, 27. 8. (nedelja)

BAKU - Najboljši slovenski strelec vseh časov Rajmond Debevec je na svetovnem prvenstvu v Bakuju osvojil zlato kolajno v disciplini velikokalibrska puška leže 300 metrov. Šestdesetletni Debevec je zadel vseh 600 krogov, z novim doseženim svetovnim rekordom pa je tudi ubranil naslov s svetovnega prvenstva v južnokorejskem Changwonu 2018.

BILZEN - Slovenski kolesarski as Matej Mohorič je zmagovalec zadnje, pete etape dirke Renewi Tour, ki poteka na Nizozemskem in v Belgiji. Za 28-letnika iz Podblice je bila to sicer 22. zmaga v karieri. Skupna zmaga je po nevtralizaciji v zadnji etapi že pet kilometrov pred ciljem sicer 187,3 km dolge etape od Riemsta do Bilzna pripadla Belgijcu Timu Wellensu. Mohorič je skupno dirko končal na sedmem mestu.

BUDIMPEŠTA - Lia Apostolovski je zadnji dan 19. svetovnega prvenstva v atletiki v Budimpešti v finalu skoka v višino z 1,90 m osvojila deveto mesto. Evropska prvakinja Jaroslava Mahučik je z 2,01 metra osvojila edino zlato Ukrajine v Budimpešti in svoje prvo na SP. Maruša Mišmaš Zrimšek je v finalu teka na 3000 m zapreke zasedla šesto mesto in s časom 9:06,37 izboljšala svoj slovenski rekord. Z izidom sezone na svetu je zmagala Kenijka Winfred Mutile Yavi (8:54,29), ki nastopa za Katar. V maratonu je zmagal Victor Kiplagat iz Ugande, olimpijski zmagovalec Neeraj Chopra je osvojil zlato v metu kopja in z 88,17 metra postal prvi Indijec z naslovom svetovnega prvaka, ženska štafeta Nizozemske pa je 4 x 400 m dobila po zaslugi Femke Bol. Na 5000 m je naslov ubranil Norvežan Jakob Ingebrigtsen (13:11,30), v teku na 800 m je bila zlata Kenijka Mary Moraa (1:56,03), v moški štafeti 4 x 400 m pa je bila prva četverica ZDA.

BARCELONA - Danec Andreas Kron je zmagovalec kaotične druge etape kolesarske dirke po Španiji. Na trasi od Matara do Barcelone je slavil, potem ko je bil najboljši po nevtralizaciji časov devet kilometrov pred ciljem. Najboljši se za zmago niso borili. Majico vodilnega je oblekel Italijan Andrea Piccolo. Vsi Slovenci, Primož Roglič, Jan Tratnik, Matevž Govekar in Domen Novak so brez večjih težav končali etapo. Roglič je sicer padel pri majhni hitrosti v enem od številnih spolzkih krožišč v Barceloni.

LJUBLJANA/DOMŽALE - Nogometaši ljubljanske Olimpije so v 6. krogu Prve lige Telemach izgubili proti Celju z 2:4 (1:2), nogometaši Kalcerja iz Radomelj pa so proti Braviu z 1:2 (0:2).

CALI - Mladi slovenski kolesar Žak Eržen je na mladinskem svetovnem prvenstvu na velodormu v kolumbijskem Caliju osvojil srebrno kolajno v disciplini Omnium, je v izjavi za javnost sporočilo njegovo moštvo Adria Mobil. Osvojil je že tretjo kolajno na mladinskih SP v dirkališčnem kolesarstvu.

KREFELD - Slovenska veslača Jakob Brglez in Arne Završnik sta v nemškem Krefeldu postala evropska podprvaka v dvojcu brez krmarja za člane do 23 let. Za 2,95 sekunde sta bila hitrejša le Romuna Andrei Mandrila in Claudiu Neamtu. Tretja sta bila Norvežana Jonathan Wang-Norderud in Marius Ahlsand. V finalih A sta nastopila še Jure Hojkar v lahkem enojcu in Semen Kravchuk v enojcu. Oba sta osvojila šesto mesto.

MANILA/OKINAVA/DŽAKARTA - Košarkarji Nemčije so na svetovnem prvenstvu na Filipinih, Japonskem in v Indoneziji prišli do druge zmage v skupini E, ki se v drugem delu križa s "slovensko" skupino F. Danes so bili boljši od Avstralije s 85:82. Kanada je na tekmi proti Libanonu, ko je visoko zmagala s 128:73, dosegla rekord v številu podaj (44) na svetovnih prvenstvih. Francozi pa so po drugem porazu zapravili vse možnosti za preboj v drugi del tekmovanja, Latvijci so bili boljši z 88:86.

ZANDVOORT - Nizozemski zvezdnik formule 1 Max Verstappen je zmagovalec zaradi vremenskih razmer zahtevne velike nagrade Nizozemske v Zandvoortu. Petindvajsetletnik je obenem izenačil rekord po številu zaporednih zmag na VN ter v skupnem seštevku svetovnega prvenstva še povišal prednost pred zasledovalci. Ciljno črto je prečkal pred španskim dirkačem Fernandom Alonsom ter svojim mehiškim moštvenim kolegom Sergiom Perezom, ki pa je moral tretje mesto zaradi petsekundne kazni predati Francozu Pierru Gaslyju.

RIJAD - Italijanski nogometni strokovnjak Roberto Mancini bo v ponedeljek tudi uradno postal novi selektor izbrane vrste Savdske Arabije, je poročal italijanski športni časnik Gazzetta dello Sport. Oseminpetdesetletni Mancini, ki je pred kratkim presenetljivo odšel z mesta selektorja italijanske reprezentance, bo z novimi delodajalci podpisal štiriletno pogodbo.