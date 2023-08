Pregled - svet, 27. 8. (nedelja)

MOSKVA - Ruski preiskovalni odbor je sporočil, da so znanstveniki s pomočjo genetske analize potrdili smrt vodje ruske najemniške vojske Wagner Jevgenija Prigožina, ki je bil na krovu letala, ki je v sredo strmoglavilo pri Moskvi. Glede na njihove rezultate je bila ugotovljena identiteta vseh desetih žrtev, ki se ujema s seznamom potnikov na letalu.

CANBERRA - V Avstraliji je med vojaškimi vajami strmoglavil ameriški hibridni zrakoplov osprey, pri čemer so umrli najmanj trije ameriški marinci, so potrdili pri ameriški vojski. Na krovu je bilo skupno 23 ameriških marincev. Najmanj pet jih je v kritičnem stanju. Nesreča se je zgodila na oddaljen otoku Melville, severno od Avstralije. Zrakoplov je bil del vojaških vaj Predators Run, pri katerih poleg ZDA in Avstralije sodelujejo med drugim še vojaki iz Indonezije in Filipinov.

BUKAREŠTA - Pozno v soboto sta na bencinskem servisu v bližini romunske prestolnice Bukarešta odjeknili dve eksploziji, izbruhnil je tudi požar. V nesreči sta umrla dva človeka. Med 57 poškodovanimi je 39 gasilcev in po dva policista in žandarja. Več ljudi so v okviru mehanizma EU na področju civilne zaščite prepeljali na zdravljenje v tujino. Vzrok eksplozije še ni znan, primer pa sedaj preiskuje romunsko tožilstvo. Bencinski servis ni imel uradnega dovoljenja za obratovanje.

AUGSBURG/SALZBURG/PRAGA/KATOWICE - Sever Avstrije in jug Nemčije je v soboto zvečer prizadelo hujše neurje, ki je poskrbelo za številne intervencije gasilcev. Na Bavarskem je odpihnilo festivalni šotor, pri čemer se je poškodovalo več ljudi, medtem je v ločenem incidentu toča poškodovala starejšo žensko. Na Solnograškem in v Zgornji Avstriji so gasilci v več sto posredovanjih med drugim pomagali pri poplavljenih kleteh in podrtih drevesih. Neurje se je nato premaknilo proti vzhodu, kjer je nevšečnosti povzročalo tudi na Poljskem, Češkem in Slovaškem, kjer je bilo brez elektrike po več deset tisoč ljudi.

MIAMI - Strelec je v soboto v mestu Jacksonville na Floridi ubil tri temnopolte osebe. Po navedbah policije je šlo za rasistično motiviran zločin. Domnevni strelec, ki se je po dejanju ubil, je namreč za seboj pustil več rasističnih zapisov. Ameriška zvezna policija FBI je že odprla preiskavo zaradi kršenja človekovih pravic, primer pa obravnavajo kot zločin iz sovraštva.

KIJEV/MOSKVA - Ukrajina je bila ponovno tarča ruskih zračnih napadov. Zračna obramba naj bi sestrelila štiri od skupno osmih ruskih manevrirnih raket, ostanki sestreljenih raket pa naj bi poškodovali dve osebi in deset hiš na obrobju Kijeva. V napadu s topništvom pa so bili ubiti najmanj trije ljudje, dva na območju Hersona in en v bližini Harkova. Ruska zračna obramba je medtem nad regijama Brjansk in Kursk odbila nove domnevne ukrajinske napade z brezpilotnimi letalniki.

KIJEV - Ukrajinsko pristanišče v Odesi je zapustila druga tovorna ladja, je danes sporočilo ukrajinsko ministrstvo za obnovo. Kijev je koridor, po katerem ladje sicer plujejo na lastno odgovornost, vzpostavil v začetku meseca, nedolgo po tem, ko je Rusija odstopila od sporazuma o izvozu žita prek Črnega morja.

HARARE - Dosedanji predsednik Zimbabveja Emmerson Mnangagwa si je zagotovil nov mandat na čelu države. 80-letnik je prejel skoraj 53 odstotkov glasov, njegov glavni izzivalec Nelson Chamisa jih je zbral 44 odstotkov, je v soboto sporočila volilna komisija. Tudi v parlamentu si je vladajoča stranka Zanu-PF zagotovila večino. Opozicijska Državljanska koalicija za spremembo ne priznava rezultatov volitev. Chamisa pa je danes razglasil zmago.

TOKIO - Analiza vzorcev morske vode z enajstih različnih lokacij po četrtkovem izpustu hladilne vode iz poškodovane jedrske elektrarne Fukushima v Tihi ocean ni zaznala radioaktivnosti, je sporočilo japonsko ministrstvo za okolje. Dodalo je, da izpust vode ne bo imel škodljivega vpliva na zdravje ljudi in okolja.

RIM - Trenutno se vse več migrantov odpravlja na nevarno pot čez osrednji del Sredozemskega morja v smeri Italije. Na italijanskem otoku Lampedusa je v centru za sprejem migrantov več kot 4200 ljudi, med njimi skoraj 250 mladoletnikov brez spremstva, čeprav ima center kapaciteto za skupno 400 ljudi. Otok so v zadnjih dnevih dosegli številni migranti. V petek je na 65 čolnih Lampeduso doseglo skoraj 1920 ljudi, v soboto pa še 1700 migrantov na 45 čolnih. Večino so jih na otok pripeljali pripadniki italijanske obalne straže in policije.

PJONGJANG - Severna Koreja je dovolila vrnitev državljanom, ki so zaradi strogih omejitev od izbruha pandemije covida-19 obtičali v tujini, so poročali državni mediji. Gre za nov ukrep, s katerim se država po treh letih mednarodne izolacije zaradi pandemije približuje popolnemu odprtju. Vsi, ki se bodo vrnili, pa bodo teden dni morali preživeti pod ustreznim zdravstvenim nadzorom na oddelkih za karanteno.

JERUZALEM - Izraelska vlada razmišlja, da bi organom pregona dovolila, da v arabskih skupnostih v državi pridržijo osumljence kaznivih dejanj brez obtožnice, je na seji vlade izjavil premier Benjamin Netanjahu. Cilj tega ukrepa, s katerim se posameznike lahko pridrži tudi za več kot šest mesecev, je odločno delovanje proti kriminalu, je dodal. V več izraelskih mestih so v soboto zvečer potekali protesti proti porastu kriminala v arabskih skupnostih v državi. Po navedbah organizatorjev se je samo v Tel Avivu zbralo okoli 100.000 ljudi. Po poročanju lokalnih medijev pa je bilo od začetka leta zaradi nasilja med arabskim prebivalstvom ubitih 157 ljudi, kar je bistveno več kot v enakem obdobju lani.

WASHINGTON - Karizmatični dolgoletni voditelj ameriške oddaje The Price Is Right Bob Barker je umrl pri 99 letih, je v soboto potrdil njegov publicist. Barker je v svoji 60-letni radijski in televizijski karieri prejel 19 emmyjev, bil pa je tudi ugleden aktivist za pravice živali.