Okolico rimskega Koloseja preplavile podgane in miši

Rim, 27. avgusta - Na družbenih omrežjih so se v zadnjih dneh pojavile fotografije in videoposnetki podgan in miši, ki brskajo po smeteh v okolici rimskega Koloseja. Mestne oblasti so že pričele s čiščenjem, za razmnožitev omenjenih živali pa krivijo turiste, ki za seboj puščajo smeti.