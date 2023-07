Še dva primera vandalizma v rimskem Koloseju

Rim, 16. julija - Italijanski karabinjerji so ta konec tedna obravnavali dva 17-letna turista zaradi vandalizma v rimskem Koloseju. Švicarska turistka je v petek v steno Koloseja vklesala prvo črko svojega imena, nemškega šolarja pa so v soboto zalotili med praskanjem po zidu. To je bil že tretji primer vandalizma v Koloseju v zadnjih tednih.