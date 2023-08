Pregled - svet, 26. 8. (sobota)

MOSKVA - Ruska zračna obramba je po navedbah tamkajšnjih oblasti sestrelila tri brezpilotne letalnike - enega, ki se je približeval Moskvi, in druga dva v belgorodski regiji. Gre za zadnjega v nizu številnih poletov ukrajinskih brezpilotnikov nad Rusijo. Ta je Ukrajino še obtožila, da je z obstreljevala vas v Belgorodu, pri čemer naj bi bilo ranjenih šest civilistov.

KIJEV - Ruske sile so med obstreljevanjem vasi blizu mesta Kupjansk v regiji Harkov na vzhodu Ukrajine po navedbah tamkajšnjih oblasti ubile dva človeka in ranile enega. V trčenju dveh letal na severu Ukrajine so medtem umrli trije vojaški piloti, je sporočila ukrajinska vojska, ki je nesrečo označila za grozljivo.

BRUSELJ - V EU so izrazili obžalovanje, da je v Republiki Srbski začel veljati nov kazenski zakonik, ki kriminalizira obrekovanje. Ocenili so, da gre za velik korak nazaj v varovanju temeljnih pravic. Pobudnik sprememb kazenskega zakonika je bil predsednik te bosansko-hercegovske entitete Milorad Dodik.

NIAMEY - Vojaška hunta v Nigru, ki je julija prevzela oblast, je v luči vse slabših odnosov v petek francoskemu veleposlaniku dala na voljo 48 ur, da zapusti državo. Francija je že zavrnila ukaz, češ da ne priznava oblasti hunte, odločitve o tujih veleposlanikih pa da lahko sprejemajo le "legitimne, izvoljene nigrske oblasti".

VARŠAVA - Poljske oblasti so sprožile preiskavo napada na komunikacijsko omrežje železnic, zaradi katerega je bil moten promet na severozahodu države. Neznanci so ponoči vdrli v komunikacijsko omrežje in objavili signal "stop", ki je sprožil ustavitev in zamude okrog 20 vlakov. Ne izključujejo možnosti, da za vmešavanjem v sistem stoji Rusija.

CAPE CANAVERAL - Štirje astronavti so na krovu vesoljske kapsule Dragon podjetja SpaceX z dnevom zamude poleteli proti Mednarodni vesoljski postaji (ISS). Kapsulo je z vesoljskega vzletišča na Floridi v vesolje zgodaj zjutraj po lokalnem času ponesla raketa Falcon-9. Gre za sedmo misijo za podjetje Space X Elona Muska, ki je od leta 2020 poletela na ISS.

TRST - Na severu Italije se je na avtocesti A4 v smeri proti Trstu v petek zvečer zgodila huda prometna nesreča, v kateri je bilo poškodovanih več kot deset ljudi, od tega trije huje. Med krajema Latisana in San Girogio sta trčila tovornjak in avtobus, na katerem so bili v pretežni meri ukrajinski turisti, med drugim več otrok.

HONOLULU - Več kot dva tedna po izbruhu uničujočih požarov na havajskem otoku Maui oblasti še vedno pogrešajo okoli 300 ljudi, umrlo jih je najmanj 115, so sporočili v petek. Požari, ki so prizadeli predvsem mesto Lahania, veljajo za najsmrtonosnejše v novejši zgodovini ZDA.

ATLANTA - Nekdanji ameriški predsednik Donald Trump je četrtkovo aretacijo v ameriški zvezni državi Georia izkoristil kot priložnost za krepitev svoje blagovne znamke. Njegova zaporniška fotografija je tako že postala simbol Trumpove predsedniške kampanje in pristala na različnih promocijskih izdelkih.

EDINBURGH - V Škotskem višavju je potekala domnevno največja iskalna akcija pošasti iz jezera Loch Ness v zadnjih petih desetletjih. V njej je sodelovalo več sto ljudi, ki so pri iskanju uporabljali tudi drone s toplotnimi čitalniki, čolne z infrardečimi kamerami in podvodni hidrofon, s katerim lovijo nenavadne zvoke.