Pregled - šport, 26. 8. (sobota)

Ljubljana, 26. avgusta - Pregled športnih dogodkov v Sloveniji in svetu v soboto, 26. avgusta.

OKINAVA - Košarkarji Slovenije so 19. svetovno prvenstvo v Okinavi na Japonskem začeli z zmago proti Venezueli s 100:85 (31:33, 56:51, 78:63). Naslednja tekma jih čaka v ponedeljek ob 13.30 proti Gruziji, ki je bila v uvodu prepričljivo boljša od Zelenortskih otokov. Luka Dončić je s 37 točkami postal nov slovenski rekorder na tekmah svetovnega prvenstva - prehitel je Jako Lakoviča in njegovih 24 točk iz 2006 v Saporu, razpoložena pa sta bila tudi Mike Tobey z 21 točkami in Klemen Prepelič, ki jih je dosegel 18.

BARCELONA - Ekipa Jumbo-Visme, katere člana sta tudi slovenska asa Primož Roglič in Jan Tratnik, je uvodno etapo kolesarske dirke po Španiji po težavah na spolzkem cestišču končala na enajstem mestu. Ekipno vožnjo na čas v Barceloni (14,8 km) je sicer dobila zasedba DSM-firmenicha tik pred Movistarjem. Tretja je bila ekipa EF Education-EasyPost s šestimi sekundami zaostanka. Toliko sta zaostali tudi ekipi Soudal-Quick Step z lanskim zmagovalcem, Belgijcem Remcom Evenepoelom ter Groupama-FDJ.

VALENCIA - Nemška ritmična telovadka Darja Varfolomeev (137,450 točke) je na svetovnem prvenstvu v Valencii osvojila zlato kolajno v mnogoboju. Rusinja s slovenskim potnim listom Jekaterina Vedenejeva (127,650) je današnji finalni nastop končala na devetem mestu.

NEW YORK - Slovenska teniška igralka Kaja Juvan se je s tretjo zmago v kvalifikacijah prebila na zadnji grand slam sezone, ki se bo v New Yorku začel v ponedeljek. Za četrti nastop na OP ZDA je v zadnjem krogu kvalifikacij 22-letna Ljubljančanka z 2:6, 7:6 (8), 6:4 ugnala Japonko Himeno Sakatsume. V drugem nizu je ubranila pet zaključnih žogic tekmice. Tamara Zidanšek pa ne bo nastopila na glavnem delu OP ZDA, potem ko jo je s 7:6 (11), 3:6, 7:6 (8) premagala Rusinja Tatjana Prozorova.

BUDIMPEŠTA - Američan Noah Lyles je na 19. svetovnem prvenstvu v atletiki v Budimpešti po zmagi v štafeti 4 x 100 m (37,38) osvojil še tretje zlato po tekih na 100 in 200 m in je že dan pred koncem prvenstva najboljši udeleženec tekmovanja. V teku na 5000 m je svoje drugo zlato osvojila na tem SP osvojila Kenijka Faith Kipyegon (14:53,88) kot tudi Sha'Carri Richardson v zmagoviti štafeti atletinj ZDA. Zlato v maratonu si je pritekla Etiopijka Amane Beriso Shankule (2:24:23), Slovenka Neja Kršinar je bila 63. (2:46:55). V skoku s palico je olimpijski zmagovalec Šved Armand Duplantis s 6,10 metra ubranil naslov. Dvodnevno tekmovanje deseterobojcev je z zlatom zaključil Kanadčan Pierce LePage (8909 točk). Naslov v suvanju krogle je ubranila tudi Američanka Chase Ealey (20,43 m), na 800 m je bil prvi Marco Arop iz Kanade (1:44,24), tekačice v štafeti 4 x 100 m pa so zaključile predzadnji dan tekmovanj z zmago četverice ZDA (41,03).

TREBNJE - Rokometaši trebanjskega Trima so na prvi kvalifikacijski tekmi za uvrstitev v evropsko ligo na domačem igrišču premagali Brago z 31:29 (14:14). Povratna tekma bo 2. septembra na Portugalskem.

KOPER - Na koprski Bonifiki bi se morala ob 17.30 začeti tekma 6. kroga Prve lige Telemach med Koprom in Rogaško. Toda ta je bila odpovedana, saj v gostujoči ekipi ni bilo dovolj doma vzgojenih igralcev. V večerni tekmi sta se v Ljudskem vrtu Maribor in Domžale razšla z 1:1.

BAKU - Slovenski strelec Robert Markoja je na svetovnem prvenstvu v Bakuju zasedel nehvaležno četrto mesto v disciplini standardna puška 300 metrov. Petdesetletni Prekmurec je v tej neolimpijski strelski disciplini zadel 584 krogov, od tega 198 v klečečem, 197 v ležečem in 189 v stoječem položaju. Zlato je osvojil Madžar Istvan Peni.

CLEVELAND - Španka Sara Sorribes Tormo je zmagovalka teniškega turnirja serije WTA 250 v Clevelandu z nagradnim skladom 251.390 evrov. V finalu je 26-letnica po slabih dveh urah in pol ugnala Rusinjo Jekaterino Aleksandrovo s 3:6, 6:4, 6:4. Za Sorribes Tormo, sicer 95. igralko lestvice WTA, je to druga turnirska zmaga v karieri, potem ko je bila najboljša v Zapopanu v Mehiki pred dvema letoma.

DUISBURG - Slovenska kajakaška veteranka Špela Ponomarenko Janić se je na svetovnem prvenstvu v sprintu na mirnih vodah v nemškem Duisburgu uvrstila v nedeljski finale A tekme na 200 metrov. V svoji polfinalni skupini je zasedla drugo mesto, skupno pa je med devetimi finalistkami dosegla sedmi čas.

ARCALIS - Slovenska gorska kolesarka Monika Hrastnik je na tekmi svetovnega pokala v Pal Arinsalu v Andori zasedla enajsto mesto v spustu. To je njena najslabša uvrstitev v sezoni. Zmago je slavila Nemka Nina Hoffmann pred svetovno prvakinjo, Avstrijko Valentino Höll.

ŽALEC - Rok Turk je s sovoznico Blanko Kacin (Hyundai i20 Rally 2) slavil na prvem reliju doline zelenega zlata, sicer četrti postaji državnega prvenstva. Drugo mesto je zasedel Marko Grossi s sovoznico Taro Berlot (Hyundai i20 R5) in tako obdržal prednost v skupnem seštevku.

ZÜRICH - Mednarodna nogometna zveza Fifa je začasno suspendirala predsednika Španske nogometne zveze (RFEF) Luisa Rubialesa. Španec zaradi afere s poljubom španske reprezentantke Jennifer Hermoso vsaj 90 dni ne bo smel opravljati aktivnosti, povezanih z nogometom. Fifa, ki je pred tem začela disciplinski postopek zoper Rubialesa, je prav tako Špancu prepovedala stike ali poskuse stikov s špansko reprezentantko Hermoso in njenim ožjim krogom ljudi.