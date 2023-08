ZDA bodo septembra začele z urjenjem ukrajinskih pilotov na F-16

Washington, 25. avgusta - ZDA bodo septembra začele usposabljati ukrajinske pilote za upravljanje z bojnimi letali F-16, je v četrtek sporočil Pentagon. Urjenje bo trajalo od pet do osem mesecev, pri čemer bo trajanje pogojeno s predhodnim znanjem ukrajinskih pilotov. Do odločitve je prišlo kmalu po pogovoru predsednikov ZDA in Ukrajine o programu usposabljanja pilotov.