ZDA s sankcijami proti vpletenim v premestitve ukrajinskih otrok

New York, 24. avgusta - ZDA so danes sprejele sankcije proti ruskim posameznikom in entitetam, ki jih bremenijo vpletenosti v premestitve otrok z zasedenih območij Ukrajine. Na podlagi podobnih obtožb o nezakonitih deportacijah otrok je Mednarodno kazensko sodišče marca izdalo nalog za aretacijo ruskega predsednika Vladimirja Putina in njegove komisarke za pravice otrok.