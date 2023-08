V Zgornji Savinjski dolini največji problem čiščenje strug in zadrževalnikov

Ljubno ob Savinji/Gornji Grad/Nazarje/Mozirje/Luče, 23. avgusta - V Zgornji Savinjski dolini je po poplavah trenutno največji problem čiščenje strug in zadrževalnikov. Občinam v ta namen primanjkuje težke mehanizacije, brez katere ne bodo mogli urediti pretočnosti vodotokov in prevoznosti cest. Zato nekateri zgornjesavinjski župani iščejo pomoč pri različnih podjetjih in opozarjajo, da so prepuščeni sami sebi.