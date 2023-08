Petkova ujma v Savinjski dolini povzročila številne plazove

Ljubno ob Savinji/Luče/Mozirje/Braslovče/Gornji Grad, 9. avgusta - Petkova ujma je v Savinjski dolini povzročila številne plazove. Kot je za STA danes povedal župan Ljubnega ob Savinji Franjo Naraločnik, se jih je v njihovi občini sprožilo več kot 200. Nekateri izmed večjih plazov se premikajo, z geodeti in statiki jih na terenu zato opazujejo, da ne bodo zasuli kakšne hiše ali zajezili reke Savinje.

Po besedah Naraločnika se danes na Ljubnem nadaljuje sanacija z ujmo prizadetega območja, na terenu je 40 bagerjev in prav toliko tovornih vozil. Pričakujejo tudi, da jim bo na pomoč priskočilo več kot 100 prostovoljcev in gasilcev.

Za ljubenskega župana je prioritetna naloga vzpostavitev cestnih povezav do sosednjih občin.

Tudi župan Luč Klavdij Strmčnik je za STA povedal, da danes veliko pozornost namenjajo vzpostaviti cestne povezave Ljubno-Luče, ker je za to občino ta cestna povezava zaradi dnevnih migracij občanov Luč izrednega pomena, prav tako po tej cesti poteka tudi dovoz hrane.

Strmčnik je tudi dejal, da okoli šest kmetij, ki so po cestnih povezavah še nedostopne, s helikopterji oskrbujejo s hrano in gorivom. Gozdarji pa se bodo danes skušali prebiti do dveh kmetij, ki sta odrezani od sveta. Kjer ni elektrike, oskrbo z električno energijo zagotavljajo z agregati, še pravi Strmčnik.

Mozirski župan Ivan Suhoveršnik je za STA dejal, da se bodo danes lotili odvoza odpadnega materiala, ki ga je precej. Mozirjani ta odpad vozijo na dve lokaciji, s tovornimi vozili pa bodo ta odpad odpeljali na odlagališče celjskega Simbia.

Nadaljevali bodo tudi z vzpostavitvijo cestnih povezav do odrezanih kmetij, v načrtu je tudi sanacija vodotokov, ki jih je treba spraviti nazaj v struge. Strokovnjaki si bodo ogledali poplavljene hiše, predvsem v Lokah, in se odločili, ali jih lahko sanirajo ali pa jih bo treba podreti.

Glede Mozirskega gaja pa je Suhoveršnik povedal, da je park popolnoma uničen.

Gornjegrajski župan Anton Špeh je za STA dejal, da ocene prizadetosti po petkovi ujmi še nimajo, sprožilo pa se je okoli 10 plazov. Njihove ceste niso več ceste, ampak rečne struge, pravi župan.

Po Špehovih besedah jim je danes na pomoč priskočila nemška tehnična ekipa z gradbenimi stroji, okoli 34 kmetij je še vedno odrezanih od sveta.

"Vode na vseh kmetijah še ni, tam, kjer ni elektrike, pa smo postavili agregate. Cestno povezavo proti Kamniku smo vzpostavili preko prelaza Črnivec, vendar se je sprožil plaz, tako da je ta cesta prevozna samo za osebna vozila," je še dejal Špeh.

Braslovški župan Tomaž Žohar je dejal, da tudi v braslovški občini danes nadaljujejo s sanacijo prizadetih območij. Na terenu je nekaj čez 300 gasilcev, na pomoč jim je priskočilo tudi okoli 35 slovenskih vojakov.

Kdaj bo prevozna cesta skozi Letuš proti Zgornji Savinjski dolini, pa Žohar danes ni mogel napovedati.