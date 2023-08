Število žrtev požarov v Grčiji naraslo na 20

Atene, 22. avgusta - V okolici grškega mesta Aleksandropolis blizu meje s Turčijo so danes našli trupla 18 ljudi, ki so umrli v požaru. Skupno število žrtev požarov v tem tednu se je tako povzpelo na 20. Gasilci so medtem odredili evakuacijo več deset tisoč ljudi v zahodnem atenskem okrožju Ano Liosia, EU pa je danes mobilizirala dodatno pomoč za gašenje.