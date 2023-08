V Grčiji divjajo številni požari v naravi

Solun, 20. avgusta - Na severovzhodu Grčije ob visokih temperaturah, močnem vetru in suši, ki vztraja že več tednov, od sobote nenadzorovano divjajo obsežni gozdni požari in požari na grmovnih površinah. Plameni so danes dosegli nekatere vasi na območju pristaniškega mesta Aleksandropolis ter poškodovali več hiš in kmetijskih površin, so sporočile lokalne oblasti.