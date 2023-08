Črna voda in smrad na Ljubljanskem barju po nekaterih ocenah naraven pojav

Ljubljana, 22. avgusta - Potem ko je v ponedeljek prišlo do prijave onesnaženja na Ljubljanskem barju, iz vrst stroke in domačinov prihajajo ocene, da sta temna barva vode in neznosen vonj posledica tipičnega propadanja po poplavah, do kakršnega tu sicer v milejši obliki pride večkrat. Policija in pristojna inšpektorata sta medtem še na delu, v teku so analize vzorcev.