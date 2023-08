Geografi na Ljubljanskem barju naleteli na obsežno onesnaženje vode

Ljubljana, 21. avgusta - Člani oddelka za geografijo Univerze v Ljubljani in Geografskega inštituta Antona Melika so v nedeljo na Ljubljanskem barju zaznali obsežno onesnaženje vode, najverjetneje s komunalnim blatom čistilnih naprav. Onesnaženje so potrdili tudi prvi testi, zato so odkritje med drugim prijavili pristojnemu inšpektoratu, krajinskemu parku in policiji.

Kot je za STA potrdil profesor fizične geografije Uroš Stepišnik, so v nedeljo na onesnaženje naleteli ob rutinskem terenskem delu, in sicer na levem pritoku Ljubljanice, na potoku Bevški jarek, med Bevkami in Notranjimi goricami.

Vidni znaki onesnaženja se po njegovih besedah kažejo v zelo temni barvi vode, ki se širi skozi tok Bevškega jarka. Črn je celoten tok Ljubljanice po sotočju z Bevškim jarkom. Poleg tega je prisoten neprijeten vonj.

Na oddelku so zato izvedli teste kakovosti vode, ki so pokazali onesnaženje z organskim materialom naravnega izvora.

Stepišnik izpostavil, da je vsebnost kisika v vodi Bevškega jarka le 12,4-odstotna. Prav tako so opazno povišane vrednosti fosfatov in kloridov. Analize prisotnosti težkih mineralov v vodi pa še potekajo.

Onesnaženje naj bi vplivalo tudi na vodo Ljubljanice ob njenem sotočju z Bevškim grabnom. Poleg tega se je onesnažena voda v času poplav razlila na okoliška območja, posledica pa da je odmrlo rastlinstvo na obsežnih travniških in poljskih površinah izven struge. Hkrati onesnažena Ljubljanica teče skozi središče Ljubljane.

"Domnevamo, da je onesnaženje posledica izpusta komunalnega blata čistilnih naprav v pritok Ljubljanice, kar smo že opazili v preteklosti tudi na drugih območjih Slovenije. Podrobnejše analize v referenčnih laboratorijih, ki bodo sledile v okviru uradne preiskave, bodo lahko potrdile to domnevo," je še navedel Stepišnik.

Povzročitelji so po njegovi oceni pred napovedanim deževjem, ki je pozneje povzročilo poplave, računali, da bodo vode blato hitro odnesle in se bodo tako izognili "aferam", kakršnim smo bili ob nezakonitem odlaganju blata priča v preteklosti.

Onesnaženje so danes prijavili pristojnemu inšpektoratu, Javnem zavodu Krajinski park Ljubljansko barje in policiji. Policisti so na terenu, je pojasnil.

"Od odgovornih pričakujemo ukrepanje in izvedbo celovite preiskave tega dogodka onesnaženja ter določitev odgovornosti za to nesprejemljivo kršitev okoljevarstvenih standardov. Pričakujemo tudi, da bodo sprejeli nujne ukrepe za sanacijo in obnovo prizadetega območja, da bi preprečili nadaljnje širjenje škode in obnovili naravno ravnovesje tega edinstvenega okolja," je še navedel.

Ob tem je spomnil, da območje onesnaženja spada v Naturo 2000 in je hkrati osrednji del Krajinskega parka Ljubljansko barje.