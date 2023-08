Pregled - šport, 19. 8. (sobota)

TOKIO - Košarkarji Slovenije so uspešno opravili generalko pred svetovnim prvenstvom na Okinavi. V Tokiu so v prijateljski tekmi premagali Japonsko s 103:68. Najboljši igralec je bil Luka Dončić s 23 točkami ter 7 skoki in podajami. Šestnajst točk je dodal Jaka Blažič, 14 Zoran Dragić, enajst točk in deset skokov pa je zbral Mike Tobey.

GENT - Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca je danes odigrala svojo drugo tekmo na evropskem prvenstvu, ki ga skupaj gostijo Belgija, Italija, Nemčija in Estonija ter doživela drugi poraz. V Gentu so bile gostiteljice Belgijke boljše s 3:1. V slovenski izbrani vrsti je bila s 24 točkami tokrat najboljša Lorena Lorber Fijok. Naslednja tekma Slovenke čaka že v nedeljo, ko bodo igrale proti Srbkinjam, aktualnim evropskim podprvakinjam. Po dnevu premora se bodo v torek pomerile z Madžarkami, za konec predtekmovalnega dela dan kasneje pa še z Ukrajinkami.

KRAKOV - Slovenska moška odbojkarska reprezentanca je v drugi tekmi na Wagnerjevem memorialu v Krakovu premagala Italijo s 3:2 in vpisala drugo zmago. V petek je za uvod na memorialu s 3:0 odpravila gostitelje Poljake. V nedeljo ob 14. uri se bodo Slovenci pomerili še s Francozi.

BUDIMPEŠTA - Mešana štafeta ZDA na 4 x 400 m je na 19. svetovnem prvenstvu v atletiki, ki se je začelo v Budimpešti, dosegla svetovni rekord. Justin Robinson, Rosey Effiong, Matthew Boling in Alexis Holmes so tekli 3:08,80. Španec Alvaro Martin je osvojil prvo zlato na prvenstvu v hoji na 20 kilometrov. Podelili so še dva kompleta medalj, v suvanju krogle je naslov z lanskega prvenstva v domačem Eugenu ubranil Američan Ryan Crouser, dvakratni olimpijski zmagovalec je s 23,51 m postavil rekord prvenstev. Na 10.000 m so vse tri medalje osvojile Etiopijke, Gudaf Tsegay, prva lani na SP na pol krajši razdalji, je zmagala z 31:27,18.

BUDIMPEŠTA - Svetovni prvak v metu diska Kristjan Čeh je v kvalifikacijah na svetovnem prvenstvu v atletiki v Budimpešti dosegel tretji izid s 65,95 metra, nikomur pa ni uspelo doseči avtomatične norme za ponedeljkov finale, ki je bila 66,5 metra. Prvi dan prvenstva je bil Čehov nastop edini v slovenski trinajstčlanski reprezentanci.

LEON - Slovenski kolesarski as Primož Roglič je najboljši možni način potrdil skupno zmago na dirki po Burgosu. Na zadnji 160 km dolgi etapi med Golmayom in Lagunas de Neilo, ki se je končala s sedemkilometrskim vzponom s povprečnim naklonom 8,5 odstotka, je dosegel že 76. zmago v karieri. Za zmago so se v zaključku udarili vodilni trije na dirki - Roglič, Rus Aleksander Vlasov in Britanec Adam Yates. Na etapi je drugo mesto pripadlo Britancu, v skupnem seštevku pa je drugo mesto obdržal Vlasov, ki je za Rogličem skupno zaostal 39 sekund.

LJUBLJANA - Nogometaši Mure so v 5. krogu Prve lige Telemach izgubili proti Radomljam z 0:2. Na večerni tekmi pa je Olimpija v Kidričevem premagala Aluminij s 5:4.

STOCKHOLM/HAAG - Slovenski jadralki Alja Petrič in Caterina Sedmak sta na evropskem prvenstvu v Stockholmu osvojili bronasto odličje v razredu 29er. Še žlahtnejši pa je bil v Haagu Toni Vodišek, ki je na svetovnem prvenstvu v formuli kite osvojil srebro.

ZAGREB - Slovenski judoisti se na veliki nagradi v Zagrebu veselijo še dveh bronastih odličij. Osvojila sta jih Martin Hojak v kategoriji do 73 kg in Anka Pogačnik v kategoriji do 70 kg. Že v petek sta bronasti kolajni osvojila Maruša Štangar v kategoriji do 48 kg in Kaja Kajzer v kategoriji do 57 kg.

BAKU - Slovenska strelka Živa Dvoršak je na svetovnem prvenstvu v Bakuju osvojila 14. mesto v disciplini zračna puška 10 metrov. Ljubljančanka je v šestih serijah zadela 629,5 kroga, za preboj v finale pa ji je zmanjkalo 1,3 kroga. V kvalifikacijskem delu je bila najboljša Indijka Mehuli Ghosh s 634,5 kroga.

SPIELBERG - Italijan Francesco Bagnaia (Ducati) je zmagovalec današnje sprinterske motociklistične preizkušnje razreda motoGP za točke svetovnega prvenstva za veliko nagrado Avstrije v Spielbergu. Drugi je bil Brad Binder iz Južne Afrike (KTM), tretji pa Španec Jorge Martin (Ducati Pramac). Bagnaia ima v skupnem seštevku SP 46 točk več od Martina in 59 od Bezzecchija. V nedeljo dirkače čaka še klasična dirka, ki se bo začela ob 14. uri.

BRISBANE - Članice švedske nogometne reprezentance so zmagovalke današnjega malega finala na svetovnem prvenstvu za nogometašice v Avstraliji. V glavnem mestu Queenslanda Brisbanu so z 2:0 za bron premagale povsem nemočne domačinke, ki jim niso pomagali niti domači navijači. Na polnih tribunah stadiona se je zbralo 50.000 ljubiteljev nogometa. V nedeljo ob 12. uri v Sydneyju se bodo v finalu svetovnega prvenstva pomerile Angležinje in Španke.