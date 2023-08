Pregled - svet, 19. 8. (sobota)

ČERNIGIV - V ruskem raketnem napadu na mesto Černigiv na severu Ukrajine je bilo ubitih najmanj sedem ljudi, med njimi tudi otrok, več kot sto ljudi je ranjenih, so sporočile ukrajinske oblasti. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je na Telegramu sporočil, da je raketa zadela središče mesta, v bližini univerze in gledališča. Ob tem je ostro obsodil napad, kasneje je enako storila tudi koordinatorka ZN za humanitarno pomoč v Ukrajini Denise Brown.

KIJEV/STOCKHOLM - Ukrajinska zračna obramba je ponoči odbila ruski napad in sestrelila 15 brezpilotnih letalnikov, so sporočile ukrajinske oborožene sile. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je v svojem rednem nočnem nagovoru dejal, da vidi določen napredek pri zahodnih varnostnih jamstvih za Ukrajino, danes pa je nenapovedano obiskal Švedsko in se med drugim srečal s premierjem Ulfom Kristerssonom. Slednji je prav tako obsodil napad v Černigivu in dodal, da je to še dodaten razlog za okrepljeno podporo Ukrajini.

ROSTOV - Ruski predsednik Vladimir Putin se je v vojaškem štabu v mestu Rostov na Donu na jugu Rusije, ki je operativno središče ruskih oboroženih sil v Ukrajini, sestal z načelnikom generalštaba ruske vojske Valerijem Gerasimovim. Ob tem je vodil tudi sestanek z več visokimi poveljniki ruskih oboroženih sil v Ukrajini. Putin sicer redko potuje na območja, blizu katerih poteka ruska ofenziva v Ukrajini.

AKRA/NIAMEY - Združenje zahodnoafriških držav (Ecowas) je znova okrepilo pritisk na vojaško hunto v Nigru z grožnjo morebitnega vojaškega posredovanja v tej državi. Vojaški poveljniki Ecowasa so v petek sporočili, da so na posredovanje pripravljeni, določen je tudi že datum morebitne vojaške akcije. Vendar pa želi Ecowas pred tem dati možnost diplomatski misiji pod vodstvom nekdanjega nigerijskega predsednika Abdulsalamija Abubakarja, ki je že prispela v Niamey.

WASHINGTON - Voditelji ZDA, Južne Koreje in Japonske so se v petek na prvem trilateralnem vrhu v ameriškem predsedniškem letovišču Camp David dogovorili za tesnejše sodelovanje, predvsem na področju varnosti, obrambe in gospodarstva, pa tudi na drugih področjih. Potrdili so načela trilateralnega partnerstva, zavezo o posvetovanjih in skupno izjavo, v kateri so obsodili predvsem Kitajsko in Severno Korejo.

PEKING/TAIPEI - Kitajska je začela vojaške vaje okoli Tajvana kot opozorilo Taipeju, potem ko je tajvanski podpredsednik William Lai pred dnevi med vračanjem iz Južne Amerike obiskal ZDA, kar na Kitajskem dojemajo kot provokacijo. Po poročanju kitajskih medijev je namen vaj preizkusiti bojno sposobnost kitajske vojske v "resničnih bojnih razmerah". Tajvan je vaje obsodil in opozoril, da ne pripomorejo k miru v Tajvanski ožini.

LAS PALMAS - Zaradi uničujočega gozdnega požara na Tenerifih so evakuirali prebivalce še šestih vasi, je sporočil predsednik vlade Kanarskih otokov Fernando Clavijo. Dodal je, da bo to verjetno eden najhujših požarov na Tenerifih v zadnjih 40 letih. Skupno je moralo na otoku zaradi požara domove zapustiti okrog 26.000 ljudi. Gasilci se še vedno borijo s plameni, prizadevanja za omejitev požara pa jim otežujejo nedostopen teren, močan veter in visoke temperature.

RIM - Italija se v teh dneh sooča z novim vročinskim valom. Število italijanskih mest, v katerih je veljalo rdeče opozorilo pred vročino, se je povečalo na osem. Opozorilo so izdali za Rim, Firence, Bologno, Perugio, Brescio, Bolzano, Latino in Rieti. Poleg tega je še v šestih mestih veljalo oranžno opozorilo, in sicer v Genovi, Viterbu, Veroni, Trstu, Palermu in Frosinoneju.

OTTAWA - Kanadski gozdni požari so zajeli del mesta Kelowna s 150.000 prebivalci na zahodu države v provinci Britanska Kolumbija. Pripadniki pristojnih služb opisali težko noč boja s plameni. Vodja tamkajšnjih gasilcev je dejal, da so izgubili veliko objektov, vendar na srečo ni bilo smrtnih žrtev ali ranjenih. V Severozahodnih ozemljih pa se je nadaljevala evakuacija mesta Yellowknife, ki so se mu požari povsem približali.

LOS ANGELES - Ameriški nacionalni center za orkane je v petek izdal prvo opozorilo pred tropskim neurjem za Kalifornijo od leta 1939, ko je zaradi utopitve umrlo 45 ljudi. Mehiki in Kaliforniji se približuje orkan Hilary, ki naj bi sicer do nedelje oslabel, vendar prinaša ogromno padavin. V Kaliforniji v enem dnevu pričakujejo do 25 centimetrov dežja, podobno se obeta tudi delom Nevade in Arizone.

NEW YORK - Uporabniki družbenega omrežja X, nekdanjega Twitterja, ne bodo mogli več blokirati neželenih sledilcev, je napovedal lastnik podjetja Elon Musk, ki se mu zdi funkcija blokiranja nesmiselna. Kot je poročala ameriška televizija CNBC, pa bodo uporabniki po Muskovih zagotovilih sicer lahko še vedno blokirali ljudi, ki jim neposredno pošiljajo sporočila.