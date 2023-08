Dnevnik o sistemu obveščanja o naravnih nesrečah (19. 8.)

Ljubljana, 18. avgusta - Anja Hreščak v komentarju Po ujmi še lobistična zmaga operaterjev? piše o zastarelem sistemu obveščanja o naravnih nesrečah. Vlade so leta zanemarjale skrb za vodotoke in zamikale projekte protipoplavnih zaščit, pravi. Zdaj pa je v načrtu, da bo država zagotovila denar operaterjem za vzpostavitev sistema javnega obveščanja in njegovo vzdrževanje.