Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (18. 8.)

Ljubljana, 18. avgusta - Tuje tiskovne agencije so danes povzele poročanje STA o načrtu za preselitev dveh naselij v občini Braslovče na drugo območje, ki je varno pred poplavami. V občini je namreč pred kratkim poplavilo več kot 250 objektov. Pisale so tudi o zemeljskih plazovih v občini Tolmin in o pomoči srbske vojske na ogroženih območjih Slovenije.