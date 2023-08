Julijski obisk Kopra boljši od lanskega

Koper, 19. avgusta - Turisti so v občini Koper julija ustvarili 15 odstotkov več nočitev kot julija lani, število prihodov pa se je povečalo za 13 odstotkov. Tuji gostje so ustvarili 79 odstotkov nočitev. Nedavna ujma ni povzročila večjega števila odpovedi rezervacij, so sporočili iz Zavoda za mladino, kulturo in turizem Koper.