Koprsko podeželje ponuja podoživljanje ljudskih zgodb

Koper, 20. junija - V Kopru so danes predstavili nov vodnik po skritih kotičkih koprskega podeželja in slikanico s pravljicami, povezanimi s tem območjem. Na Zavodu za mladino, kulturo in turizem Koper si prizadevajo za preusmeritev turističnih tokov z obale v zaledje, ocenjujejo pa, da bosta knjigi zanimivi tudi za domačine.