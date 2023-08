Pregled - svet, 16. 8. (četrtek)

ŽENEVA - V Ukrajini je bilo od začetka ruske invazije februarja lani ubitih skoraj 10.000 civilistov, več kot 15.000 pa je bilo ranjenih, je v torek sporočil Urad visokega komisarja ZN za človekove pravice (OHCHR), ki ob tem opozarja, da je dejansko število žrtev verjetno bistveno višje. Ukrajina in Rusija sta tudi danes poročali o novih napadih. Ruski napad na ukrajinska rečna pristanišča v bližini meje z Romunijo je obsodila romunska zunanja ministrica Luminita Odobescu.

KIJEV - Prek novega ukrajinskega črnomorskega koridorja je pristanišče v Odesi zapustila prva tovorna ladja, so sporočile ukrajinske oblasti. Kijev je koridor, po katerem ladje sicer plujejo na lastno odgovornost, vzpostavil prejšnji teden, nedolgo po tem, ko je Rusija odstopila od od sporazuma o izvozu žita prek Črnega morja.

WASHINGTON/HONOLULU - Ameriški predsednik Joe Biden bo skupaj s prvo damo Jill Biden v ponedeljek obiskal otok Maui, ki so ga prizadeli katastrofalni požari, je sporočila Bela hiša. Požari na turističnem otoku so doslej zahtevali že najmanj 106 življenj, številka pa bo najverjetneje narasla, ker veliko ljudi še vedno pogrešajo. Policija je identificirala prve žrtve smrtonosnih požarov, ki so prejšnji teden opustošili havajski otok Maui.

BRUSELJ - Evropska komisija je odločila, da bo 135 milijonov evrov iz instrumenta za sosedstvo, razvojno sodelovanje in mednarodno sodelovanje, ki jih je preko programov Interreg Next 2021-2027 prvotno načrtovala za Rusijo in Belorusijo, prenesla v programe z Ukrajino in Moldavijo. Evropska komisarka za kohezijo in reforme Elisa Ferreira je ob tem poudarila, da je odločitev posledica brutalne ruske vojne proti Ukrajini. Izrazila je zadovoljstvo, da bodo s temi sredstvi regije in lokalni deležniki v EU okrepili sodelovanje z moldavskimi in ukrajinskimi partnerji.

TRIPOLI - V Libiji so v ponedeljek zvečer izbruhnili najhujši spopadi oboroženih skupin v zadnjem letu, v katerih je umrlo najmanj 55 ljudi, še 146 pa jih je bilo ranjenih. Od danes sicer v prestolnici Tripoli velja premirje, znova je stekel tudi letalski promet. V zadnjih dveh letih pogosteje prihaja do spopadov med različnimi oboroženimi milicami. Tokratni so bili najbolj smrtonosni od lanskega avgusta, ko je bilo v Tripoliju ubitih 32 ljudi, 159 pa ranjenih.

MADRID - Pred ustanovno sejo novega parlamenta je vodja katalonske separatistične stranke Junts Carles Puigdemont v izjavi od odhajajoče in morebitne bodoče vlade pod vodstvom Pedra Sancheza zahteval jasna in nedvoumna zagotovila glede njihovih zahtev, med katerimi je izvedba referenduma o neodvisnosti v Kataloniji. Takšne zahteve bodo verjetno prevelik zalogaj za Sancheza, ki pa bo vseeno skušal pridobiti podporo katalonskih nacionalistov. V ta namen je oznanil, da bo v EU poleg kastiljščine spodbujal tudi uporabo katalonščine, baskovščine in galicijščine, kar je dolgoletna zahteva nacionalističnih strank v teh španskih avtonomnih pokrajinah.

BAJKONUR - Ruska lunarna sonda Luna-25, prva po letu 1976, je po navedbah ruske vesoljske agencije Roskozmos dosegla orbito Lune. Sonda naj bi obkrožila Luno na oddaljenosti približno 100 kilometrov od površja, nato pa prihodnji ponedeljek pristala na južnem polu Zemljinega naravnega satelita.

BERLIN - Nemška vlada je podprla predlog zakona, s katerim bi legalizirali nakupe in posedovanje konoplje za rekreativno rabo. Če bo zakon sprejet, bo odraslim osebam v Nemčiji omogočil posedovanje do 25 gramov konoplje in gojenje do treh rastlin za osebno rabo. Poslanci v bundestagu naj bi o zakonu glasovali septembra.

BANGKOK - Zmagovalec tajskih volitev Pita Limjaroenrat ne bo mogel znova kandidirati za mesto premierja, je z zavrnitvijo obravnave njegovega primera odločilo tamkajšnje ustavno sodišče. S tem je sodišče odprlo pot novemu glasovanju za premierja, ki bo v parlamentu predvidoma potekalo 22. avgusta.

LUXEMBOURG - Izpusti toplogrednih plinov v EU so bili v letošnjem prvem četrtletju za 2,9 odstotka manjši kot leto prej. Znašali so 941 milijonov ton ekvivalenta ogljikovega dioksida. Do zmanjšanja izpustov je prišlo sočasno z 1,2-odstotno gospodarsko rastjo, ugotavlja Eurostat.

BANJALUKA - Predsednik Republike Srbske Milorad Dodik je v torek vložil tožbo proti tožilcu tožilstva Bosne in Hercegovine Nedimu Ćosiću, ki je podpisal obtožnico zoper njega zaradi nepriznavanja odločitev visokega predstavnika mednarodne skupnosti v BiH. Dodik meni, da je Ćosić zlorabil svoj položaj in vložil obtožnico proti njemu z namenom, da škoduje instituciji predsednika Republike Srbske.

NEW YORK/PJONGJANG - Ameriški vojak Travis King je 18. julija nezakonito in namerno prestopil iz Južne v Severno Korejo zaradi "nečloveških zlorab in rasne diskriminacije v ameriški vojski", je v torek poročala severnokorejska tiskovna agencija KCNA. Gre za prvo javno priznanje iz Pjongjanga, da je temnopolti vojak res prebegnil k njim. Kinga so malce pred prestopom izpustili iz južnokorejskega pripora, kjer je bil zaradi obtožb o fizičnem obračunu v enem od lokalov, v pijanem stanju pa naj bi tudi uničeval javno lastnino, napadel policijski avtomobil in rasistično zmerjal domačine.

OTTAWA - Regionalne oblasti severozahodnega dela Kanade so v torek razglasile izredne razmere potem, ko so se gozdni požari nenadoma razširili ter začeli ogrožati mesto z 20.000 prebivalci Yellowknife. Po Kanadi še vedno divja več kot 1000 gozdnih požarov, ki so doslej uničili 13,5 milijona hektarjev površin. Zaradi požarov so že evakuirali 3500 prebivalcev mesteca Hay River. V mestu naj bi ostalo še okrog 500 ljudi, njihovo evakuacijo pa otežujejo uničene telefonske povezave.