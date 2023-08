Pregled - šport, 16. 8. (sreda)

PIREJ - Nogometaši angleškega Manchester Cityja so osvojili prvo evropsko lovoriko sezone 2023/24. V današnjem superpokalnem obračunu zmagovalca lige prvakov in evropske lige v Pireju so po izvajanju enajstmetrovk premagali špansko Sevillo s 6:5 (1:0; 2:1). Sevillo je v vodstvo v 25. minuti v vodstvo popeljal Youssef En-Nesyri. City je izenačil po dobri uri igre, ko je zadel Cole Palmer. Ker redni del ni dal zmagovalca so sledile enajstmetrovke. V teh je v zadnji seriji Nemanja Gudelj zadel prečko, medtem ko si bili pred njim zanesljivi vsi preostali izvajalci, in City je prišel do svojega prvega evropskega superpokalnega naslova.

LJUBLJANA - Sedem slovenskih kolesarjev v svetovni seriji, Primož Roglič, Tadej Pogačar, Matej Mohorič, Jan Tratnik, Luka Mezgec, Domen Novak in Matevž Govekar, bodo z dražbo svojih dresov pomagali žrtvam poplav, ki so prvi konec tedna avgusta prizadele večji del Slovenije, so sporočili na družbenih omrežjih. S pomočjo svoje fundacije je na svoji spletni strani dražbo zagnal Roglič.

TOKIO - Slovenska moška košarkarska reprezentanca je danes opoldne prispela v Tokio, kjer bo opravila zadnji del priprav na svetovno prvenstvo, ki se začne konec prihodnjega tedna. Zadnjo pripravljalno tekmo bodo varovanci Aleksandra Sekulića odigrali v soboto proti Japoncem. Slovensko reprezentanco oziroma prvega zvezdnika prvenstva Luko Dončića je že na letališču in kasneje pred hotelom pričakala lepa množica navijačev.

ATENE - Predstavniki grške vlade so po današnjem sestanku s predsednikom Evropske nogometne zveze Aleksandrom Čeferinom napovedali ostrejše ukrepe proti nasilju med huligani na nogometnih igriščih. Nasilje in huliganstvo nista grški, ampak evropski problem, je po srečanju z grškim premierjem Kiriakosom Micotakisom povedal Čeferin. Kot je še dejal Čeferin, se teh ljudi ne sme poimenovati navijači, saj so rak nogometa, ki ga izkoriščajo za svoje idiotske ideje.

LEON - Nizozemska ekipa Jumbo-Visma je zmagovalka druge etape kolesarske dirke po Burgosu. Zasedba s slovenskima tekmovalcema, Primožem Rogličem in Janom Tratnikom, je bila na ekipnem kronometru 19 sekund hitrejša od tekmecev, s čimer je 33-letni Roglič pred nadaljevanjem petdnevne preizkušnje v najboljšem položaju za skupno zmago. Majico vodilnega je prevzel njegov moštveni kolega Madžar Attila Valter. Tratnik je drugi, Roglič pa četrti.

SYDNEY - Nogometašice Anglije so druge finalistke ženskega svetovnega prvenstva. V Sydneyju so danes premagale gostiteljice Avstralke s 3:1 in si zagotovile boj za zmago, kjer se bodo v nedeljo ob 12. uri pomerile s Špankami. Za aktualne evropske prvakinje so zadele Ella Toone, Lauren Hemp in Alessia Russo. Avstralska zvezdnica Sam Kerr je v 63. minuti pred 75.784 gledalci na stadionu Australia z zadetkom začasno poskrbela za izenačenje na 1:1. Za tretje mesto se bodo Avstralke pomerile s Švedinjami.

OTTAWA - Kanadski košarkar Jamal Murray je naslednji na seznamu zvezdnikov severnoameriške lige NBA, ki bo izpustil svetovno prvenstvo. To bodo med 25. avgustom in 10. septembrom gostili Filipini, Japonska in Indonezija. Šestindvajsetletni branilec potrebuje dodaten počitek po dolgi sezoni v NBA, v kateri je z Denver Nuggets slavil naslov prvaka.

MÜNSTER - Nemški kolesar Michel Hessmann je bil pozitiven na dopinškem testu, je na družbenih omrežjih sporočilo njegovo moštvo Jumbo-Visma, pri katerem dirkata tudi dva Slovenca, Primož Roglič in Jan Tratnik. Dvaindvajsetletnega Nemca je nizozemska zasedba začasno suspendirala. Iz Jumbo-Visme so sporočili, da je bil 22-letnik iz Münstra pozitiven na snov, ki jo sicer vsebujejo določeni diuretiki. Vzorec urina so mu vzeli 14. junija zunaj tekmovanj.

BUDIMPEŠTA - Britanec Sebastian Coe je na bližnjem kongresu v Budimpešti edini kandidat za predsednika Svetovne atletike, ki jo vodi vse od leta 2015, zato izvolitev velja zgolj za formalnost. Bolj zanimiva je prihodnost, saj po pravilnikih po letu 2027 ne bo smel več kandidirati za predsedniški položaj, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

RIO DE JANEIRO - Legendarni brazilski nogometaš in trener Mario Zagallo je znova v bolnišnici, kamor so ga prepeljali zaradi vnetja sečil, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Iz intenzivnega oddelka bolnišnice Barra D'Or v Rio de Janeiru so zdravniki sporočili, da je 92-letnik v stabilnem stanju ter priseben in samostojno diha. Zagallo je bil na intenzivnem oddelku iste bolnišnice že lani na začetku avgusta po vnetju pljuč.

CHESTER - Argentinski nogometni zvezdnik Lionel Messi je dosegel gol tudi v šestem nastopu za Inter Miami in ekipo s Floride popeljal v finale ligaškega pokala. Šestintridesetletni Messi je po prihodu iz PSG za svojo novo ekipo dosegel že devet golov. S finalom si je Miami priigral tudi prvi nastop v pokalu Concacafa, ligi prvakov ekip iz Severne in Srednje Amerike ter Karibov.