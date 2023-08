Garnbret: Prva pomembna tekma na poti do Pariza že v Kopru

Ljubljana, 16. avgusta - Športna plezalka Janja Garnbret je pretekli teden vnovič zablestela na svetovnem prvenstvu. V Bernu je osvojila dve zlati in srebrno kolajno ter si priborila tudi olimpijsko vozovnico. Naslednji veliki cilj bodo igre v Parizu in obramba olimpijskega zlata, prvi med stopničkami do iger pa bo že septembrska tekma svetovnega pokala v Kopru.