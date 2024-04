Kremelj zavrača trditve o ruskih dezinformacijah pred olimpijskimi igrami

Moskva/Pariz, 5. aprila - V Kremlju so danes ostro kritizirali izjave francoskega predsednika Emmanuela Macrona, ki je v četrtek izrazil prepričanje, da so z informacijskega vidika tarča Rusije tudi olimpijske igre, ki jih bo poleti gostil Pariz. Njegove obtožbe so označili za neutemeljene in nesprejemljive, poroča francoska tiskovna agencija AFP.