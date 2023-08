Pregled - šport, 15. 8. (torek)

ISTANBUL - Nogometaši ljubljanske Olimpije so na povratni tekmi 3. kroga kvalifikacij za ligo prvakov v Istanbulu izgubili proti Galatasarayu z 0:1. Turki so se prebili v zadnji kvalifikacijski krog lige prvakov, potem ko so prvo tekmo v Stožicah dobili s 3:0. Slovenske prvake v nadaljevanju čakata tekmi zadnjega kroga kvalifikacij za evropsko ligo. Galatasaray se bo v zadnjem krogu kvalifikacij meril z Moldejem, Olimpijo pa v obračunu za skupinski del evropske lige čaka zmagovalec dvoboja med Qarabagom in HJK Helsinki. Prva tekma se je v Bakuju končala z 2:1 za Azerbajdžance.

BURGOS - Kolumbijec Juan Sebastian Molano je zmagovalec prve etape kolesarske dirke po Burgosu. Na trasi od Villalbe de Duera do Burgosa je bil po 161 km v ciljnem sprintu boljši od Španca Ivana Garcie Cortine in Italijana Edoarda Affinija. Prvi favorit preizkušnje, slovenski as Primož Roglič, je etapo varno zaključil v glavnini. Za 28-letnega Molana je bila to tretja etapna zmaga na dirkah po Burgosu, četrta letos in skupno 22. v karieri. Danes mu je v etapi v ekipi emiratov pomagal tudi Slovenec Domen Novak. Na dirki po Burgosu ob Rogliču in Novaku nastopa tudi Jan Tratnik, ki zaradi poškodbe kolena ni tekmoval vse od konca aprila. Tako Tratnik kot Roglič se v Burgosu pripravljata na prihajajočo dirko po Španiji.

HAAG - Slovenski jadralec Toni Vodišek nadaljuje odlične nastope v formuli kite na svetovnem prvenstvu olimpijskih razredov v Haagu. Vodišek je ostal na drugem mestu, potem ko je zabeležil še dve zmagi v štirih posamičnih plovih. S tem je ohranil drugo mesto in za vodilnim Singapurcem Maximilianom Maederjem zaostaja za točko.

VERONA - Italijanska odbojkarska reprezentanca je uspešno začela evropsko prvenstvo za ženske, ki ga gostijo Belgija, Italija, Nemčija in Estonija. Na uvodni tekmi so v izjemni kulisi na prostem v Veroni ugnale Romunijo s 3:0 v nizih. Tretjič v zgodovini bo na EP nastopila tudi slovenska izbrana vrsta. Varovanke Marca Bonitte bodo prvo tekmo v Gentu odigrale v petek proti Poljski. V skupini A so še domačinke Belgijke, Srbkinje, Madžarke in Ukrajinke. V soboto bodo Slovenke igrale proti Belgiji, v nedeljo proti Srbiji, po dnevu premora pa se bodo udarile še z Madžarsko in Ukrajino.

RIJAD - Brazilski nogometni zvezdnik Neymar je tudi uradno član Al-Hilala iz Savdske Arabije, so potrdili pri novem delodajalcu 31-letnega nogometaša. Ta je po poročanju britanskega BBC iz Paris-Saint Germaina prestopil za približno 90 milijonov evrov, Transfermarkt pa je objavil prestop za 80 milijonov.

MANCHESTER - Kapetan belgijske nogometne reprezentance in član evropskega in angleškega prvaka Manchester Cityja, Kevin De Bruyne, bo zaradi poškodbe z igrišč odstoten več mesecev. Kot je poročal The Athletic, je slabo vest za sinjemodre potrdil španski trener Cityja Pep Guardiola. Belgijski športni časnik Nieuwsblad Sport pa je zapisal, da bo 32-letni vezist odsoten najmanj do konca leta, potem ko si je na uvodni tekmi angleške sezone v gosteh pri Burnleyju (3:0) obnovil poškodbo stegenske mišice, ki jo je staknil v finalu lige prvakov v prejšnji sezoni, in bo najverjetneje moral na operacijo.

AUCKLAND - Španske nogometašice so prve finalistke svetovnega prvenstva, ki poteka v Avstraliji in na Novi Zelandiji. V prvem polfinalu so na stadionu Eden Park v Aucklandu pred 43.217 gledalci z 2:1 premagale Švedinje in se sploh prvič prebile v finale SP. Za drugo finalno vstopnico tega mundiala se bodo v sredo v Sydneyju pomerile domačinke in Angležinje. Finale je na sporedu v nedeljo v Sydneyju.