Pregled - svet, 15. 8. (torek)

ATLANTA - Nekdanji ameriški predsednik Donald Trump ima čas do 25. avgusta, da se preda oblastem v zvezni državi Georgia, je sporočila državna tožilka okrožja Fulton Fani Willis, potem ko je proti Trumpu vložila obtožnico zaradi spodnašanja izida predsedniških volitev 2020. Gre že za četrto obtožnico proti republikanskemu kandidatu letos. Iz Trumpove kampanje so se na obtožbe odzvali z izjavo za javnost, v kateri so demokratsko tožilko obtožili pristranskosti, njene obtožbe pa zavrnili kot lažne.

LVOV - V nočnih napadih na ukrajinsko mesto Luck, nedaleč od meje s Poljsko, so umrle tri osebe, še trije so bili ranjeni, je sporočil župan Igor Poliščuk. Napadalci so ciljali tudi na bližnji Lvov, kjer so rakete med drugim tudi zadele civilno infrastrukturo, pri čemer pa ni bilo smrtnih žrtev. Ukrajinska zračna obramba je po navedbah vojnega letalstva ponoči sestrelila 16 izmed 28 raket, ki so jih izstrelile ruske sile.

MAHAČKALA - V eksploziji na bencinski črpalki v ruski republiki Dagestan je včeraj umrlo najmanj 35 ljudi. Še 80 ljudi je ranjenih. Požar, ki so ga že pogasili, je v največjem obsegu zajemal površino 600 kvadratnih metrov, je sporočilo ministrstvo za upravljanje v izrednih razmerah. Na prizorišču je posredovalo skupno 260 gasilcev.

HONOLULU - Skoraj teden dni po tem, ko je havajsko mesto Lahaina na otoku Maui zajel obsežen požar, reševalne ekipe prečesavajo pepel, da bi našle in identificirale žrtve. Doslej so potrdili 99 smrti, guverner Josh Green pa ocenjuje, da bodo vsak dan do zaključka iskalne akcije, ki bo trajala kakih deset dni, našli ostanke še deset do dvajset ljudi.

LONDON - Britanske oblasti so februarja pridržale tri bolgarske državljane, ki jih sumijo vohunjenja za Rusijo, poroča britanski BBC. Trojico so po plačilu varščine izpustili, obtožnica pa jih zaenkrat bremeni posestva ponarejenih potnih listov, osebnih izkaznic in drugih dokumentov, imeli naj bi tudi slovenske dokumente. Trojica je na Otoku živela več let, v tem času pa so opravljali različne poklice.

NEW DELHI - Indijski premier Narendra Modi je v govoru ob 76. obletnici neodvisnosti Indije izrazil prepričanje, da bo Indija ob stoti obletnici neodvisnosti razvita država. "Demografija, demokracija in raznovrstnost" so indijska moč, je dejal premier, ki je ob tem naslovil tudi medetnično nasilje v zvezni državi Manipur na severu.

KABUL - Talibani so obeležili dve leti svoje ponovne vladavine v Afganistanu z razglasitvijo državnega praznika. V več afganistanskih provincah so hkrati priredili dogodke, na katerih so praznovali, kar so poimenovali, "dan neodvisnosti Afganistana od ameriške zasedbe". Zaenkrat še nobena država ni priznala talibanske vlade v Afganistanu.

ADIS ABEBA - V napadu iz zraka na enega izmed krajev v nemirni etiopski regiji Amhara je bilo v nedeljo ubitih najmanj 26 oseb, še več kot 55 pa je ranjenih. Vlada je v začetku meseca sprejela sklep o razglasitvi izrednih razmer v tej, drugi najštevilčnejši etiopski regiji. Napad na osrednji trg v kraju Finote Selam predstavlja novo zaostritev razmer na severu države, ki je šele nedavno dosegla premirje v bojih med vojsko in uporniki iz regije Tigray.

EREVAN - Civilna misija Evropske unije v Armeniji (EUMA) je sporočila, da so bili njeni pripadniki "prisotni pri strelskem incidentu", pri čemer pa ni bilo ranjenih. Obvestilo misije EU je sledilo predhodnim navedbam armenskega obrambnega ministrstva, ki je azerbajdžanske sile obtožilo, da so na obmejnem območju streljali na evropske opazovalce. V Bakuju so zavrnili vpletenost v incident.

RAMALA - V vojaški operaciji izraelskih sil na Zahodnem bregu sta bila ubita dva Palestinca, je sporočilo palestinsko zdravstveno ministrstvo. 16-letnik in 25-letnik sta domnevno umrla med poskusom aretacije v enem od begunskih taborišč pri kraju Jeriho. Varnostno stanje na Zahodnem bregu je letos spričo okrepljenih dejavnosti izraelskih sil na palestinskih ozemljih še posebej nestabilno.

VARŠAVA - V Varšavi so poljske oborožene sile proslavile svoj praznik z veliko vojaško parado. Na ulicah prestolnice je marširalo 2000 vojakov, ob tem pa so predstavili javnosti še 200 kosov vojaške opreme. Na nebu je za navdušenje opazovalcev poskrbelo skoraj 92 letal in helikopterjev. Poljska vojska je trenutno v fazi velikih vlaganj. Skrajno konservativna vlada, ki jo čez dva meseca čakajo parlamentarne volitve, je posebej od začetka vojne v Ukrajini povečala potrošnjo za obrambo.

ASUNCION - V Paragvaju je nastopil položaj novi predsednik države Santiago Pena. V govoru ob prisegi v prestolnici Asuncion je 44-letni konservativni voditelj napovedal vlaganja v izobraževanje, zdravstvo in varnost. Z njim se nadaljuje vladavina konservativne stranke Colorado v tej južnoameriški državi. V zadnjih 76 letih je ta stranka izgubila le ene volitve; na oblasti ni bila le med letoma 2008 in 2013.

GORICA - V italijanskem Tržiču nameravajo prepovedati ženskam kopanje v burkinijih ali drugih oblačilih. Tamkajšnja županja iz desne stranke Lige Anna Maria Cisint je v ponedeljek napovedala takšen ukrep do oktobra.