Število žrtev požarov na Havajih bo po napovedih še naraščalo

Honolulu, 15. avgusta - Skoraj teden dni po tem, ko je havajsko mesto Lahaina na otoku Maui zajel obsežen požar, reševalne ekipe prečesavajo pepel, da bi našle in identificirale žrtve. Doslej so potrdili 99 smrti, guverner Josh Green pa ocenjuje, da bodo vsak dan do zaključka iskalne akcije, ki bo trajala kakih deset dni, našli ostanke še deset do dvajset ljudi.