Na Mauiju vse več požarov pod nadzorom

Honolulu, 14. avgusta - Razmere na havajskem otoku Maui se postopoma umirjajo. Oblasti so v nedeljo sporočile, da so večji deli požara pod nadzorom. Ena najhujših naravnih nesreč v ZDA je terjala najmanj 93 življenj, še vedno pa pogrešajo več kot 1000 ljudi. Za mrtvimi in pogrešanimi so v nedeljo potekale maše v cerkvah, poročajo tuje tiskovne agencije.