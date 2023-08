Požari na Havajih zahtevali najmanj 36 življenj

Honolulu, 10. avgusta - Požari, ki so v torek izbruhnili na havajskem otoku Maui so po poročanju lokalnih oblasti zahtevali najmanj 36 življenj, več tisoč ljudi je ostalo brez domov ali so se zatekli v zavetišča, nekateri celo v Tihi ocean. Na območju so razglasili izredne razmere. Ameriški predsednik Joe Biden je za pomoč ob požarih dal na voljo zvezno vojsko.