Pregled - svet, 13. 8. (nedelja)

KIJEV - V ruskem obstreljevanju regije Herson na jugu Ukrajine je bilo ubitih sedem ljudi, med njimi dojenček, so sporočile oblasti v Kijevu. V 17 mesecev trajajoči ruski invaziji na Ukrajino je bilo doslej ubitih najmanj 500 otrok, še 1100 jih je utrpelo poškodbe, je sporočilo ukrajinsko državno tožilstvo. Dodalo je, da je dejansko število žrtev verjetno višje, saj oblasti še naprej preiskujejo žrtve na vojnem območju in na območjih, ki jih je osvobodila Ukrajina.

MOSKVA/KIJEV - Ruska zračna obramba je nad območjem ruske regije Belgorod sestrelila dva ukrajinska brezpilotna letalnika, še enega so sestrelili nad regijo Kursk, je sporočilo rusko obrambno ministrstvo. Po navedbah Moskve so preprečili poskus režima v Kijevu, da bi z brezpilotnim letalnikom izvedel teroristični napad na objekte na ozemlju Rusije. Napad ukrajinskih brezpilotnih letalnikov na polotok Krim je bil po poročanju ukrajinskih medijev v soboto usmerjen na logistično bazo ruskih čet na zahodu polotoka.

MOSKVA - Ruska vojaška ladja je izstrelila opozorilne strele na tovorno ladjo, ki je pod zastavo Palaua plula proti ukrajinskemu pristanišču Izmail, je sporočila Moskva. Kapitan tovorne ladje se po navedbah Rusije namreč ni odzval na zahteve, naj se ustavi zaradi inšpekcijskega pregleda zaradi prevoza prepovedanega blaga.

VARŠAVA - Na Poljskem, kjer bodo oktobra parlamentarne volitve, bodo volivci hkrati odločali tudi na referendumu o načrtih EU za reformo azilne politike. Poljska bo državljanom omogočila, da izrazijo mnenje o načrtovani reformi, vključno z obveznimi kvotami za sprejem migrantov, ki jim Varšava nasprotuje. Referendum je napovedal poljski premier Mateusz Morawiecki. Kot je dejal, bo to referendum o načrtih EU, da državam članicam vsili shemo premeščanja migrantov.

RIM - Na italijanski otok Lampedusa v Sredozemskem morju je od sobote z afriške obale na čolnih prispelo več kot tisoč migrantov. Zaradi prenatrpanosti tamkajšnjega migrantskega sprejemnega centra naj bi jih približno 1200 s trajekti odpeljali na Sicilijo. Nezakoniti prebežniki, ki prihajajo iz Konga, Slonokoščene obale, Burkine Faso, Kameruna, Gvineje, Nigerije, Senegala in Malija, so na nevarno pot čez Sredozemlje proti Evropi izpluli iz pristanišč Gabes, Sfax in Mahdia v Tuniziji.

VATIKAN - Število migrantov, ki umirajo v Sredozemlju, je odprta rana človeštva, je dejal papež Frančišek po tednu, ki so ga zaznamovali številni smrtonosni brodolomi. Kot je dejal, čuti bolečino in sram zaradi številnih smrti v Sredozemskem morju. Pozdravil je zavzetost vseh, ki si prizadevajo za preprečevanje brodolomov in reševanje ljudi na morju.

TEL AVIV - V Izraelu so v soboto zvečer znova potekali protesti proti pravosodni reformi in politiki vlade premierja Benjamina Netanjahuja. Več deset tisoč ljudi se je že 32. soboto zapored zbralo v Tel Avivu, protesti so potekali tudi drugod po državi. Po vsej državi je bilo napovedanih 150 protestnih shodov. Na tisoče ljudi je demonstriralo tudi v mestu Haifa.

HONOLULU - V požarih na otoku Maui na Havajih je po zadnjih podatkih umrlo najmanj 89 ljudi. Oblasti so deležne številnih ostrih kritik zaradi odziva na eno najhujših naravnih nesreč v novejši zgodovini tega otočja. Guverner zvezne države John Green je v soboto zvečer opozoril, da bi se lahko število smrtnih žrtev še povečalo, saj na stotine ljudi še vedno pogrešajo.

NIAMEY - Poslanci Gospodarskega združenja zahodnoafriških držav (Ecowas) so se na sobotnem izrednem zasedanju dogovorili o ustanovitvi skupine mediatorjev za pogovore z vojaško hunto v Nigru. Večina je v razpravi nasprotovala vojaškemu posredovanju v Nigru. Do odločitve prihaja po tem, ko so voditelji držav Ecowas na četrtkovem vrhu v nigerijski prestolnici Abuja podprli možnost vojaškega posredovanja proti vojaški hunti v Nigru, a kljub temu napovedal nadaljnja posvetovanja.

TEHERAN - V napadu na šiitsko muslimansko svetišče Šah Čerah v Širazu na jugu Irana so bili ubiti najmanj štirje ljudje. Enega od napadalcev so aretirali, drugi pa je še vedno na begu. To svetišče je bilo tarča napada že oktobra lani, ko je bilo ubitih 13 ljudi, odgovornost zanj pa je prevzela sunitska muslimanska skrajna skupina Islamska država (IS).

PEKING - Kitajska je napovedala oster odziv in odločne ukrepe zaradi postanka tajvanskega podpredsednika Williama Laija v ZDA na poti v Paragvaj. Lai, kandidat na predsedniških volitvah na Tajvanu prihodnje leto, se sicer po navedbah tajvanskih oblasti v ZDA ustavlja le v tranzitu na poti v in iz Paragvaja, kjer se bo udeležil inavguracije novoizvoljenega predsednika Santiaga Pene.

RAMALA - Savdska Arabija je v soboto prvič imenovala veleposlanika za palestinska ozemlja. S potezo, ki jo je sprejela v času izboljševanja odnosov z Izraelom, želi Savdska Arabija okrepiti svojo zavezanost pravicam Palestincev in svoje delovanje v regiji.

GUAYAQUIL - V Ekvadorju bo po umoru predsedniškega kandidata Fernanda Villavicencia kandidatka desnosredinske politične stranke Construye Andrea Gonzalez Nader, so sporočili iz stranke. Preiskava umora še poteka, domnevnega pobudnika umora, vodjo vplivne kriminalne združbe Los Choneros Joseja Adolfa Maciasa - Fito, pa so policisti v obsežni akciji premestili v močno varovan zapor. Pred umorom je Villavicencio povedal, da mu je Fito grozil.

NEW YORK - Mesto New York je ta teden Italiji vrnilo več deset ukradenih starin v vrednosti skoraj 3,5 milijona ameriških dolarjev. Vrnitev starin sodi med prizadevanja ameriške metropole, da se znebi slovesa ključnega in globalnega središča za nezakonito trgovino z umetninami. Preiskovalci so italijanskim uradnikom med slovesnostjo v New Yorku vrnili 42 izjemnih predmetov.

MOSKVA - Skrajni vzhod Rusije je prizadel tajfun Khanun, ki je v ruski regiji Primorski kraj povzročil obsežne poplave. Po podatkih tamkajšnje agencije za civilno zaščito je v regiji pod vodo več kot 4300 hiš v 16 vaseh, zalite so številne ceste. Lokalne oblasti so zaradi poplav v regiji razglasile izredne razmere. Zaradi poplav je od sveta odrezanih 28 vasi.