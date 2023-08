Pregled - šport, 13. 8. (nedelja)

DUBLIN - Neži Klančar se je na vrhu zmagovalnega odra na evropskem prvenstvu do 23 let v Dublinu danes pridružila Janja Šegel, ki si je zmago na 100 m prosto priplavala v razburljivem finišu, v katerem je s časom 54,66 le za stotinko sekunde ugnala Američanko Grace Cooper, drugo najhitrejšo Evropejko, Madžarko Panno Ugrai, pa kar za 45 stotink. Danes je Klančar osvojila še tretjo zlato medaljo v Dublinu. Zmagala je na 50 m delfin. Pred tem je v Dublinu zlato dobila že na 50 m prosto in v tekmi na izločanje.

GLASGOW - Belgijka Lotte Kopecky je zmagovalka zadnje preizkušnje na svetovnem prvenstvu v kolesarstvu. V cestni dirki je na ulicah Glasgowa upravičila vlogo prve favoritinje. Srebrno medaljo je osvojila Nizozemka Demi Vollering, bron pa Danka Cecilie Ludwig. Od treh Slovenk, ki so bile na startu, je skozi cilj prišla le Eugenia Bujak, ki pa ni bila niti blizu najboljši uvrstitvi Slovenije na SP, svojemu 14. mestu iz Imole 2020. Zasedla je 54. mesto s skoraj petnajstimi minutami zaostanka za najhitrejšo. Urša Pintar in Urška Žigart sta odstopili.

STOCKHOLM - Slovenski motokrosist Tim Gajser je na dirki za svetovno prvenstvo v švedski Uddevalli v razredu MXGP končal na desetem mestu, potem ko je bil deseti v prvi in peti v drugi vožnji. Zmagal je Švicar Jeremy Seewer pred Francozom Romainom Febvrom in vodilnim v SP Špancem JOrgejem Pradom. V razredu MX2 je bil slovenski dirkač Jan Pancar prav tako deseti.

LJUBLJANA - Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca je na zadnji pripravljalni tekmi pred odhodom na evropsko prvenstvo danes premagala Hrvaško. Slovenke, ki bodo v Belgijo odpotovale v sredo, so bile v Ljubljani od tekmic boljše s 3:0 (20, 23, 23).

LJUBLJANA - V današnji tekmah 4. kroga Prve lige Telemach je Maribor premagal Bravo z 2:1 (2:0), Celje pa Rogaško z 2:0 (0:0).

RIM - Italijanska nogometna zveza (FIGC) je sporočila, da je Roberto Mancini odstopil z mesta selektorja italijanske reprezentance. Mancini je v soboto zvečer obvestil zvezo, da zapušča mesto selektorja. Svojo pot na mestu selektorja je začel 2018, dve leti kasneje osvojil evropsko prvenstvo, svoj mandat pa končal z uvrstitvijo v finale lige narodov. Novi selektor bo znan že v naslednjih dneh.

SPRINGFIELD - V košarkarski hram slavnih v Springfieldu v ameriški zvezni državi Massachusetts so na današnji podelitvi vstopili številni velikani kraljice iger. V razredu 2023 so sloviti trener Gregg Popovich ter nekdanji imenitni košarkarji, kot so Francoz Tony Parker, Nemec Dirk Nowitzki, Španec Pau Gasol in Američan Dwyane Wade, ter košarkarica Becky Hammon. V hramu slavnih so tudi mnogi nekdanji trenerji ameriške študentske lige NCAA in srednješolskih tekmovanj: Gene Keady, Gary Blair, David Hixon, Gene Bess in Jim Valvano.