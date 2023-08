Pregled - svet, 12. 8. (sobota)

HONOLULU - Na Havajih se še naprej spopadajo s posledicami požarov, ki so od torka zahtevali najmanj 80 življenj. Pravosodni organi so v luči kritik na račun domnevno neustreznega ukrepanja oblasti sicer sprožili preiskavo najhujše naravne nesreče v zgodovini tega ameriškega otočja. Požar je mnoge domačine in turiste presenetil, tako da so se pred plameni številni zatekli kar v morje. Kljub izrednemu dogodku odgovorni s sirenami prebivalce namreč niso opozorili na prihajajočo nevarnost.

WASHINGTON - Ameriška zvezna sodnica Tanya Chutkan na petkovem zaslišanju v postopku proti bivšemu predsedniku ZDA Donaldu Trumpu ni povsem uslišala prošnje tožilcev glede ukaza za zaščito občutljivih informacij v dokaznem gradivu. Vendar pa je vse pogovore s pričami opredelila kot občutljive in Trumpa posvarila pred napadi nanje. Odločila je, da Trump ne sme objavljati ali komentirati izjav prič, sankcij za kršitev njene odločitve pa ni napovedala, ker kršitev še ni bilo.

MOSKVA - Ruske sile so ponoči ustavile napad z 20 droni na zasedeni ukrajinski polotok Krim, je davi sporočilo obrambno ministrstvo v Moskvi. Nekoliko kasneje je ruska zračna obramba sestrelila dve raketi nad mostom v Kerški ožini, pri čemer naj ta ne bi bil poškodovan. Krim je bil v zadnjem letu vojne že večkrat tarča ukrajinskih napadov. Vendar pa so tudi ti v zadnjih tednih pogostejši.

LILLE/TUNIS - Ob tunizijski obali sta ponoči v nesreči čolna, ki je plul proti Evropi, umrli najmanj dve osebi. Še šest jih je davi izgubilo življenje ob francoski obali, ko se je v Rokavskem prelivu prevrnil čoln z več kot 50 migranti. Organizacija SOS Mediterranee s sedežem v francoskem Marseillu pa je v petek sporočila, da je reševalna ladja Ocean Viking od četrtka zjutraj na Sredozemskem morju rešila več kot 623 migrantov. Med njimi je bilo 146 mladoletnikov brez spremstva, pet mladoletnikov s spremstvom in dve nosečnici.

SARAJEVO - Več sto ljudi je protestiralo v Gradčcu zaradi trojnega umora, ki se je v petek zgodil v tem mestu na severu Bosne in Hercegovine. Morilec je v neposredni bližini otroka najprej usmrtil nekdanjo ženo in zločin v živo prenašal na družbenem omrežju. Nato je ubil še dva turška državljana in ranil tri ljudi. Na koncu si je sodil sam. Storilca so v preteklosti že kazensko preganjali zaradi različnih kaznivih dejanj. Zadnjo prijavo proti njemu je po navedbah tamkajšnjih medijev le nekaj dni pred umorom vložila nekdanja žena, ki je zahtevala prepoved približevanja. Občinsko sodišče naj bi predlog policije za prepoved približevanja zavrnilo.

BANJALUKA - Predsednik Republike Srbske Milorad Dodik je sporočil, da ne priznava obtožnice, ki jo je zaradi nepriznavanja odločitev visokega predstavnika mednarodne skupnosti v BiH v petek vložilo državno tožilstvo. Obenem je napovedal tožbo proti tožilcu, ki je podpisal obtožnico. To sicer mora potrditi še sodišče BiH. Dodik je na novinarski konferenci v Banjaluki dejal, da odločitev za obtožnico ruši ustavo BiH in da za njo stoji ameriški veleposlanik v BiH Michael Murphy, ki da "širi srbofobijo".

BERN - Najdaljši železniški predor na svetu Gotthard v švicarskih Alpah bo do srede zaprt, potem ko so se v iztirjenju tovornega vlaka poškodovali tiri, so v petek sporočili iz švicarskih zveznih železnic. V iztirjenju v predoru Gotthard sicer ni bilo ranjenih. 57-kilometrski predor je ključni del prometne infrastrukture, ki povezuje Nemčijo in Italijo.

ZAGREB - Zagrebška mestna uprava je torek, 15. avgusta, razglasila za sejemski dan. S tem se je prestolnica pridružila vse številčnejšim hrvaškim mestom, ki z razglasitvijo sejemskega dneva na nedeljo ali praznik kljubujejo novemu zakonu o trgovini. Trgovine na Hrvaškem so po novem zakonu lahko odprte le 16 nedelj v letu, ob praznikih morajo ostati zaprte. Kot so v petek sporočili iz uprave mesta Zagreb, se prodaja na kioskih, stojnicah in podobna prodaja na prostem kot sestavni del sejemskega dogajanja v torek lahko začne ob 8. uri zjutraj in konča ob polnoči.

NEW YORK - Ameriški zvezni sodnik v New Yorku Lewis Kaplan je v petek ustanovitelja bankrotirane kriptoborze FTX Sama Bankmana-Frieda na zahtevo tožilstva poslal nazaj v zapor zaradi vplivanja na priče. Bankman-Fried je bil lani po aretaciji izpuščen v hišni pripor proti plačilu 250 milijonov dolarjev varščine.

DAMASK - Skrajna skupina Islamska država (IS) je v napadu na avtobus na vzhodu Sirije ubila najmanj 33 sirskih vojakov, je sporočil Sirski observatorij za človekove pravice s sedežem v Angliji, ki je v petek sprva poročal o 26 mrtvih. IS je medtem tudi prevzela odgovornost za napad.

KALININGRAD - V strmoglavljenju ruskega bojnega letala v regiji Kaliningrad na skrajnem zahodu Rusije je umrla celotna posadka, je sporočilo obrambno ministrstvo v Moskvi. Lovec suhoj su-30 je letel nad nenaseljenim območjem, ko naj bi padel zaradi tehnične težave. Do nesreče naj bi prišlo med vadbenim letom, bojno letalo pa naj ne bi bilo nosilo oborožitve.

PARIZ - V francoski prestolnici so morali po prejemu, kot se je izkazalo kasneje, lažnega obvestila o bombi, evakuirati 4000 obiskovalcev Eifflovega stolpa. Dostop do ene glavnih pariških znamenitosti je bil zato dve uri onemogočen.