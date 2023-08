Pregled - šport, 12. 8. (sobota)

MALAGA - Slovenska košarkarska reprezentanca je na zvezdniškem turnirju v Malagi doživela drugi poraz. Brez Luke Dončića, ki je v petek proti Španiji dobil neprijeten udarec v stegensko mišico in preventivno izpustil tekmo, jo je selekcija ZDA premagala z 92:62 (27:20, 47:31, 67:49). Za Slovenijo je bila to predzadnja prijateljska tekma v okviru priprav na svetovno prvenstvo, ki se bo začelo 25. avgusta na Japonskem, Filipinih in v Indoneziji. V šestih nastopih je zabeležila zmagi proti Kitajski in Črni gori ter dvakrat izgubila z Grčijo ter po enkrat z evropskimi in svetovnimi prvaki Španci ter danes z olimpijskimi zmagovalci in prvimi favoriti SP.

DUBLIN - Slovenska plavalka Neža Klančar je drugi dan evropskega prvenstva mlajših članov in članic v irskem Dublinu osvojila zlato kolajno na 50 m prosto. S časom 24,76 pa je postavila tudi državni rekord. Ljubljančanka je bila štiri stotinke hitrejša od časa, ki ga je odplavala na nedavnem svetovnem prvenstvu v japonski Fukuoki.

UDDEVALLA - Slovenski zvezdnik motokrosa Tim Gajser je v kvalifikacijah razreda MXGP za veliko nagrado Švedske v Uddevalli končal na drugem mestu. S tem je prvič po vrnitvi pred slabim mesecem dni po zimskem zlomu stegnenice končal med najboljšimi tremi. Drugi slovenski predstavnik Jan Pancar je v razredu MX2 zasedel 17. mesto, potem ko kvalifikacijske preizkušnje ni končal.

GLASGOW - Francoska gorska kolesarka Pauline Ferrand Prevot je ubranila naslov svetovne prvakinje v olimpijskem krosu. Na SP v Glasgowu, natančneje v gorskokolesarskem centru Glentress je prepričljivo slavila pred rojakinjo Loano Lecomte in Nizozemko Puck Pieterse. Slovenki Tanja Žakelj in Vita Movrin sta zasedli 23. oziroma 32. mesto.

GLASGOW - Britanec Thomas Pidcock je postal svetovni prvak v olimpijskem krosu na svetovnem prvenstvu v gorskem kolesarstvu v Glasgowu. V Glentressu je bil boljši od Novozelandca Samuela Gaza in Švicarja Nina Schurterja. Pidcock je po zmagi na olimpijskih igrah v Tokiu 2021 zdaj prišel še do prve zlate kolajne na SP. Nizozemec Mathieu van der Poel je padel po vsega nekaj minutah in ostal brez zgodovinskega dosežka. Edini Slovenec Rok Naglič je bil 56.

HAAG - Slovenska jadralca Martin Fras in Mija Škerlavaj sta po drugem dnevu svetovnega prvenstva olimpijskih razredov v nizozemskem Haagu v razredu 470 za mešane posadke z 79 točkami na 61. mestu med 64 posadkami.

LJUBLJANA/DOMŽALE - Nogometaši Olimpije so v 4. krogu Prve lige Telemach premagali Domžale z 2:1 (1:0), Kalcer Radomlje pa je doma izgubil proti Aluminiju z 0:2 (0:2).

SYDNEY - Angležinje in Avstralke so zadnje polfinalistke svetovnega prvenstva v nogometu, ki poteka v Avstraliji in na Novi Zelandiji. Angležinje so z 2:1 premagale Kolumbijo, Avstralke pa so po izvajanju enajstmetrovk ugnale Francijo s 7:6. Prvi polfinale med Španijo in Švedsko bo na sporedu v torek, Anglija in Avstralija pa se bosta merili v sredo.

BERN - Avstrijec Jakob Schubert je zmagal v kombinaciji na svetovnem prvenstvu športnih plezalcev v Bernu. S 183,6 točke je osvojil svoj šesti naslov svetovnega prvaka, drugega v kombinaciji in drugega na tem SP. Drugi je bil Američan Colin Duffy, 160,7, bron je osvojil Japonec Tamoa Narasaki, trikratni svetovni prvak, 156,7. Vsi trije so si zagotovili nastop na olimpijskih igrah prihodnje leto v Parizu.

WASHINGTON - Znana ameriška atletinja v teku na 400 metrov Sydney McLaughlin je zaradi poškodbe kolena odpovedala nastop na svetovnem prvenstvu, ki bo med 19. in 27. avgustom na sporedu v Budimpešti. Štiriindvajsetletnica je na lanskem svetovnem prvenstvu v Eugenu postavila nov svetovni rekord na 400 m z ovirami, letos pa se je posvetila teku brez ovir.

MÜNCHEN/PARIZ - Nemški nogometni velikan Bayern je potrdil, da je v svoje vrste zvabil angleškega reprezentančnega napadalca Harrya Kana. Tridesetletni Anglež je podpisal štiriletno pogodbo. Iz Barcelone v PSG pa je prstopil 26-letni Francoz Ousmane Dembele in podpisal petletno pogodbo s Parižani.

RIGA - Poljak Bartosz Zmarzlik je zmagovalec sedme dirke svetovnega prvenstva v spidveju v latvijski Rigi. Na drugem mestu je končal Šved Fredrik Lindgren, tretji pa je bil Slovak Martin Vaculik. V skupnem seštevku je Zmarzlik po četrti letošnji zmagi še povišal prednost pred zasledovalci.