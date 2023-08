Prebivalci Gradčca v BiH protestirali zaradi petkovega trojnega umora

Sarajevo, 12. avgusta - Več sto ljudi je danes protestiralo v Gradčcu zaradi trojnega umora, ki se je v petek zgodil v tem mestu na severu Bosne in Hercegovine. Morilec je v neposredni bližini otroka najprej usmrtil nekdanjo ženo in zločin v živo prenašal na družbenem omrežju. Nato je ubil še dva turška državljana in ranil tri ljudi. Na koncu si je sodil sam.