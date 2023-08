Pregled - svet, 11. 8. (petek)

SARAJEVO - Tožilstvo Bosne in Hercegovine je vložilo obtožnico proti predsedniku Republike Srbske Miloradu Dodiku zaradi nepriznavanja odločitev visokega predstavnika mednarodne skupnosti v BiH. Če ga bodo spoznali za krivega, mu grozi do pet let zapora. Dodik se osebno ni odzval na obtožnico, so pa v njegovem uradu izrazili mnenje, da gre za "stvaritev ameriškega veleposlaništva v Sarajevu in neposredno veleposlanika Michaela Murphyja kot tudi Velike Britanije ter EU".

HONOLULU - Število smrtnih žrtev požarov, ki so v torek izbruhnili na havajskem otoku Maui, je naraslo na 55, okoli tisoč ljudi še pogrešajo. Oblasti se bojijo, da bo žrtev še več, saj ogenj še ni povsem pogašen, reševalci pa še niso dobili dostopa do nekaterih odročnih krajev.

ABIDJAN/ABUJA - Združenje zahodnoafriških držav (Ecowas) je na četrtkovem vrhu v nigerijski prestolnici Abuja podprlo možnost vojaškega posredovanja bloka proti vojaški hunti v Nigru, je sporočil predsednik Slonokoščene obale Alasane Ouatara. Pojasnil je, da bodo poveljniki sicer opravili nadaljnja posvetovanja, a soglasje voditeljev držav za posredovanju imajo.

KIJEV - Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je odpustil uradnike, odgovorne za naborništvo v vseh regijah v državi. Pri tem se je skliceval na domnevno korupcijo, ki bi po njegovih besedah lahko pomenila izdajo. "Ta sistem bi morali voditi ljudje, ki natančno vedo, kaj je vojna in zakaj sta cinizem in podkupovanje v času vojne veleizdaja," je na družbenih omrežjih po srečanju z vojaškim vrhom zapisal Zelenski.

ZAPOROŽJE/KIJEV - V ruskem napadu na civilno stavbo v mestu Zaporožje je bil v četrtek ubit najmanj en človek, 14 pa jih je bilo ranjenih, so sporočile ukrajinske oblasti. Šlo naj bi za hotel Reikartz, ki ga je pogosto uporabljalo tudi osebje Združenih narodov za pomoč žrtvam vojne. ZN so napad obsodili. Ruske sile so medtem še izboljšale svoje položaje v regiji Harkov na severovzhodu države in izvedle več novih napadov po Ukrajini.

WASHINGTON - Administracija ameriškega predsednika Joeja Bidna je kongres v četrtek zaprosila za dodatnih 40 milijard dolarjev sredstev. Od tega bo 24 milijard namenjenih Ukrajini, 12 milijard za posredovanje v naravnih nesrečah in odpravljanje škode, štiri milijarde pa za povečane potrebe na južni meji, kot so centri za migrante in boj proti trgovini z mamili.

WASHINGTON - Ameriški pravosodni minister Merrick Garland je imenoval posebnega tožilca za preiskavo sina predsednika ZDA Joeja Bidna Hunterja Bidna, ki je že obtožen davčne utaje in laganja na obrazcu pri nakupu pištole. Garland je v izjavi za javnost povedal, da bo preiskava zajela tekoče zadeve in vse, kar bo odkrila v prihodnje. Weiss je tretji posebni tožilec, ki ga je imenoval Garland. Novembra lani je za preiskave Trumpa imenoval Jacka Smitha, januarja letos pa Roberta Hura, ki je zadolžen za preiskavo neprimernega ravnanja z zaupnimi dokumenti Joeja Bidna iz časa, ko je bil podpredsednik ZDA.

ŽENEVA - Število primerov obolelih s covidom-19 po svetu je v zadnjem mesecu naraslo za 80 odstotkov, so sporočili iz Svetovne zdravstvene organizacije (WHO). Ocenjujejo, da je število okužb naraslo zaradi pojava nove različice koronavirusa, večjega števila potovanj in slabše odpornosti. V sredo je WHO označil novo podvrsto omikrona EG.5 za različico, ki jo je vredno opazovati, saj so opazili, da je vse bolj prevladujoča.

SARAJEVO - Policija v Bosni in Hercegovini je več ur iskala moškega, ki je v Gradačcu na severovzhodu države ubil najmanj tri ljudi in jih več ranil. Ena od smrtnih žrtev je bila njegova žena, umor pa je prenašal v živo preko spleta. Storilec je kasneje storil samomor.

PULJ - Znanega puljskega aktivista Alekseja Orla, ki so ga pogrešali od srede popoldne, so našli v gozdu v kraju Šišan vzhodno od Pulja. 47-letni Orel je bil dehidriran in napol pri zavesti ter so ga odpeljali v puljsko bolnišnico. Iz bolnišnice so sporočili, da je njegovo življenje še vedno ogroženo.

REKA - Hrvaška policija od četrtka išče deset 17-letnikov iz Burundija. Nazadnje so jih videli v sredo popoldne v študentskem domu na Reki, kjer so bivali. Najstniki so se na Hrvaškem kot člani burundske rokometne reprezentance udeležili svetovnega kadetskega prvenstva v rokometu, ki med 2. in 13. avgustom poteka tudi na Reki.

PEKING - Število smrtnih žrtev poplav na severu Kitajske, ki so jih konec julija povzročile obilne padavine nevihte Doksuri, se je povzpelo na najmanj 78, še 16 ljudi pa pogrešajo, so poročali državni mediji. Kitajska je že obljubila pomoč prebivalcem na prizadetih območjih, v državi pa se pripravljajo na prihod nevihte Khanun.

MOSKVA - Rusija je uspešno izstrelila prvo sondo za raziskovanje Lune po skoraj pol stoletja. Sonda brez posadke bo v okviru misije Luna-25 po pričakovanjih kot prva dosegla Lunin južni pol. Tam bo prvenstveno iskala vodo in zbirala vzorce tal. Njen pristanek na Luni je predviden za 21. avgust.