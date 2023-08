Pregled - šport, 11. 8. (petek)

BERN - Janja Garnbret je z dvema zlatima in srebrno kolajno absolutna zmagovalka svetovnega prvenstva v športnem plezanju. Za konec prvenstva je zmagala še v kombinaciji balvanov in težavnosti. To je bila deseta kolajna na SP za 24-letno Korošico, osma zlata, za nameček pa je osvojila še vozovnico za nastop na olimpijskih igrah v Parizu. Najboljši slovenski športni plezalki je tako kot pred štirimi leti na SP v Hachiojiju kot zmagovalki samostojne olimpijske discipline kot prvi pripadla tudi vstopnica za olimpijski nastop.

GLASGOW - Belgijec Remco Evenepoel je osvojil zlato kolajno v vožnji na čas na svetovnem prvenstvu v Glasgowu. V Stirlingu (47,8 km) je ugnal Italijana Filippa Ganno in britanskega najstnika Joshuo Tarlinga. Edini slovenski predstavnik Tadej Pogačar ni ujel najboljšega dne, zasedel je 22. mesto. Za Belgijo in Evenepoela je bil to prvi naslov prvaka v vožnji na čas, medaljo pa je 23-letni zmagovalec lanske Vuelte prejel četrtič. Enkrat je bil srebrn (2019), dvakrat pa bronast (2021, 2022).

MALAGA - Slovenska košarkarska reprezentanca je odigrala peto prijateljsko tekmo v okviru priprav na svetovno prvenstvo v Aziji. Na turnirju v Malagi je morala priznati premoč aktualnim svetovnim in evropskim prvakom Špancem, ki so zmagali z 99:79. Slovenija bo v soboto ob 21.30 v Malagi igrala še eno tekmo, in sicer z olimpijskimi prvaki Američani. Najboljši strelci pri Sloveniji so bili Luka Dončić s 17 točkami, enajst sta jih dosegla Jaka Blažič in Klemen Prepelič, deset pa Gregor Hrovat in Mike Tobey.

DUBLIN - Slovenska plavalka Janja Šegel je osvojila bronasto medaljo na evropskem prvenstvu do 23 let v Dublinu. V disciplini 200 metrov prosto je s časom 1:58,66 zaostala za Francozinjo Lucio Tessariol in Portugalko Francisco Soares Martins. Prvi dan prvenstva je v finalu na 200 metrov prosto nastopil tudi Sašo Boškan in zasedel sedmo mesto oziroma peto med evropskimi tekmovalci.

MARIBOR - Slovenska moška odbojkarska reprezentanca je v pripravljalni tekmi pred evropskim prvenstvom v Bolgariji danes v Mariboru premagala Kamerun s 3:2 (17, -21, -18, 20, 12). Zadnja priprava pred EP čaka Slovenijo na turnirju na Poljskem, kjer bo med 18. in 20. avgustom nastopila v Krakovu proti Poljakom, Italijanom in Francozom.

ATENE - Košarkarska reprezentanca Grčije bo na bližnjem svetovnem prvenstvu na Filipinih, Japonski in Indoneziji igrala brez prvega zvezdnika in kapetana Giannisa Antetokounmpa. Ta je na Instagramu danes sporočil, da še ni povsem nared in je prisiljen izpustiti SP, ki se bo začelo 25. avgusta. V skupinskem delu prvenstva se bo Grčija merila z reprezentancami ZDA, Jordanije in Nove Zelandije.

WELLINGTON - Nogometašice Španije so se prvič uvrstile v polfinale svetovnega prvenstva, potem ko so v Wellingtonu po podaljšku premagale Nizozemsko z 2:1. Odločilni gol za zmago je v drugem podaljšku dosegla najstnica Salma Paralluelo z natančnim strelom v daljši kot. Njihove tekmice v polfinalu bodo Švedinje, ki so z 2:1 ugnale favorizirane Japonke.