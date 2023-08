Mozirski policist pomagal dveletnemu otroku, ki je potreboval nujno zdravniško pomoč

Celje, 10. avgusta - Na mozirskem je v torek občanka ustavila pomočnika načelnika Policijske postaje Mozirje in povedala, da potrebuje nujen prevoz za skoraj dveletnega otroka v celjsko bolnišnico, saj je med igro popil nevarno tekočino in je potreboval takojšnjo pomoč. Policist je občanko z otrokom in njuno sorodnico naložil v avto in odpeljal v bolnišnico.