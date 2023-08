Policisti zaradi varovanja premoženja okrepili navzočnost na poplavljenih območjih

Celje, 8. avgusta - Policija je na vsa območja, ki so jih prizadele nedavne poplave in plazovi, že napotila večje število policistov, kriminalistov ter ponekod tudi pomožnih policistov, ki tako podnevi kot ponoči skrbijo za varnost premoženja. Občane ob tej priložnosti prosi, naj jih na številko 113 nemudoma obvestijo, če bodo opazili sumljive osebe.

Kot so danes sporočili s Policijske uprave Celje, kjer so poplave prizadele območja osmih policijskih postaj, je možno pričakovati, da bodo stisko prizadetih v nedavnih poplavah in plazovih poleg morebitnih tatov in vlomilcev poskušali izkoristiti tudi razni goljufi. Ti se običajno predstavljajo kot delavci elektro, komunalnih, telekomunikacijskih ali gradbenih podjetij, odkupovalci železa, serviserji in podobno.

Njihov glavni namen je, da žrtev zvabijo iz hiše in preusmerijo njeno pozornost, sostorilci pa v tem času vstopijo v hišo in izvršijo kaznivo dejanje. Oškodovanci največkrat šele po njihovem odhodu ali celo v naslednjih dneh ugotovijo, da so bili žrtev kaznivega dejanja.

Občanom zato policija svetuje, naj bodo previdni in naj v stanovanja oz. stanovanjske hiše ne spuščajo tujcev. Ob pojavu sumljivih oseb naj bodo pozorni na njihov osebni opis, si zapišejo registrsko številko vozila in o tem takoj obvestijo policiste na številko 113.

Prav tako je pričakovati, da bodo razni goljufi po domovih v imenu humanitarnosti pobirali denarna sredstva in da se bodo na spletu pojavili lažni profili, ki bodo ljudi pozivali k darovanju denarja v namen pomoči okrevanja po poplavah.

"Svetujemo, da se tisti, ki želijo donirati, obrnejo na uradne institucije in organe s predhodno preveritvijo obstoja imetništva bančnih računov pri teh ustanovah. Prav tako odsvetujemo kakršna koli nakazila ali predajo denarja neznanim fizičnim osebam," navajajo na celjski policiji.

Dejali so tudi, da se vedno najde kdo, ki želi stisko soljudi izkoristiti v svoj prid. Policisti bodo zato še naprej skrbno varovali tako ljudi, prizadete v poplavah, kot tudi njihovo premoženje.