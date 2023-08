Za dodeljevanje vladnih sredstev za pomoč prizadetim v ujmah enotna merila

Ljubljana, 10. avgusta - Predstavniki Rdečega Križa Slovenije, Slovenske Karitas, občin in Uprave RS za zaščito in reševanje so se na sestanku dogovorili, da bo 11,1 milijona evrov, ki jih je vlada namenila prizadetim v neurjih in poplavah, razdeljenih po enotnih merilih. Tako ne bo podvajanj, je za STA poudarila generalna sekretarka Rdečega križa Cvetka Tomin.

Po katastrofalni ujmi, ki je konec prejšnjega tedna prizadela velik del Slovenije, je vlada minulo soboto sprejela sklep, da prebivalcem na prizadetih območjih namenila 10 milijonov evrov humanitarne pomoči. Sredstva bosta prejeli humanitarni organizaciji Rdeči križ Slovenije in Slovenska Karitas, in sicer vsaka po pet milijonov evrov.

Še pred tem je vlada 1,1 milijona evrov sklenila nameniti pomoči prizadetim v neurjih med 12. julijem in 2. avgustom.

Z namenom, da bi pomoč do ljudi prišla čim hitreje, so se pristojni danes na sestanku dogovorili, da bodo za razdeljevanje pomoči pripravljena enotna pravila.

Glede razdeljevanja 1,1 milijona evrov se bodo omenjeni dogovorili predvidoma še v tem tednu, glede razdeljevanja 10 milijonov evrov pa se bodo dogovorili v prihodnjem tednu, je povedala Tomin.

Slovenijo je v minulih dneh namreč prizadela najhujša naravna nesreča v zgodovini samostojne države. Obsežne padavine so povzročile poplave in sprožile plazove, ki so opustošili dve tretjini države. Odtekla voda za sabo pušča porušene ceste, mostove, komunalno infrastrukturo, številni so ostali brez domov. Prizadetim v ujmi in po njej pomagajo tako v civilni zaščiti kot gasilci in prostovoljci, pomoč zbirajo humanitarne organizacije, prišla pa je tudi iz tujine.