Vlada namenila 10 milijonov evrov humanitarne pomoči za prebivalce na prizadetih območjih

Ljubljana, 5. avgusta - Vlada je na današnji seji prebivalcem na prizadetih območjih namenila 10 milijonov evrov humanitarne pomoči. Sredstva bosta prejeli humanitarni organizaciji Rdeči križ Slovenije in Slovenska Karitas, in sicer vsaka po pet milijonov evrov. Pristojnim službam zaščite, reševanja in pomoči je vlada izrekla posebno priznanje.