Zaradi požarov na Havajih evakuirali več tisoč ljudi

Honolulu, 9. avgusta - Zaradi požarov so danes na Havajih razglasili izredne razmere in evakuirali več tisoč ljudi. Najmanj 12 ljudi je obalna straža rešila iz morja, kamor so se zatekli pred ognjenimi zublji. Požare razpihuje močan veter orkana Dora, ki se je približal temu ameriškemu tihomorskemu otočju.