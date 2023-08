Pregled - šport, 9. 8. (sreda)

BERN - Znanih je osem finalistk nove olimpijske discipline kombinacije balvanov in težavnosti, ki se bodo v petek na svetovnem prvenstvu v športnem plezanju v Bernu pomerile za olimpijske vstopnice. V finale se je pričakovano kot vodilna uvrstila olimpijska prvakinja Janja Garnbret. V polfinalu sta tekmovali tudi Mia Krampl in Vita Lukan. Krampl je tekmovanje v kombinaciji končala na 14. mestu, Lukan pa na 17. Slovenija v polfinalu kombinacije v moški konkurenci ni imela tekmovalcev.

VALLADOLID - Slovenska kolesarja Primož Roglič in Jan Tratnik bosta prihodnji teden nastopila na 45. dirki po Burgosu, je ekipa Jumbo-Visma potrdila za kolesarski portal Wielerflits. V kolikor ne bo prišlo do sprememb, bo to edina preizkušnja za oba slovenska asa pred dirko po Španiji, ki se bo v Barceloni začela 26. avgusta.

LJUBLJANA - Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca je v Ljubljani na pripravljalni tekmi pred nastopom na evropskem prvenstvu premagala Azerbajdžan s 3:1 (-22, 14, 21, 12). Z istimi tekmicami se bodo varovanke italijanskega stratega na slovenski klopi Marca Bonitte pomerile tudi v četrtek v Mariboru.

ČRNA NA KOROŠKEM/LJUBLJANA - Nekdanja smučarka Tina Maze in smučarska tekačica Nataša Lačen sta se danes v Črni na Koroškem srečali s predsednico Evropske komisije Ursulo von der Leyen, je vlada objavila na družbenem omrežju X, nekdanjem Twitterju. Von der Leyen je na terenu obiskala območje, ki je eno najbolj prizadetih po obsežnih poplavah minuli konec tedna. Von der Leyen je v vseh izjavah na obisku v Sloveniji obljubila podporo Bruslja in pomoč iz evropskih skladov. Najprej si je skupaj s premierjem Robertom Golobom iz helikopterja ogledala nekatera območja, ki so jih prizadele poplave, kot so Komenda, Mengeš, Kamnik, Luče, Ljubno ob Savinji in Mozirje.

BERN - Švicarski Bern v teh dneh poleg svetovnega prvenstva v športnem plezanju gosti tudi SP za paraplezalce. Slovenci so imeli na tem tekmovanju tri predstavnike, a so nastope vsi končali že po predtekmovanju, je sporočila krovna Zveza za šport invalidov Slovenije - slovenski paralimpijski komite. Švicarji so v Bernu v začetku avgusta v okviru SP v plezanju pripravili tudi svetovno prvenstvo za najboljše paraplezalce. Na njem so se merili tudi trije slovenski tekmovalci. Matej Arh je bil osmi v kategoriji RP2, Tanja Glušič je v kategoriji B2 zasedla 13., Manca Smrekar pa v kategoriji RP3 deseto mesto.

RIJAD - Nogometaš iz Slonokoščene obale Franck Kessie je zapustil Barcelono in se pridružil Al Ahliju, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Prestop sta potrdila oba kluba, Savdijci pa so Kataloncem za 26-letnika plačali 12,5 milijona evrov.

GLASGOW - Švicarski gorski kolesarji in kolesarke so svetovni prvaki v mešani štafeti. Na svetovnem prvenstvu v Glasgowu so v tesnem obračunu ugnali Francijo in Avstrijo. Slovenske zasedbe ni bilo na startu. Ekipe so tekmovale s po enim predstavnikom in predstavnico v vseh treh starostnih kategorijah, torej med člani, mlajšimi člani in mladinci.

NEW YORK - Nagradni sklad zadnjega teniškega turnirja za grand slam v sezoni, odprtega prvenstva ZDA bodo v primerjavi z letom 2022 povečali za osem odstotkov, so sporočili organizatorji. Letošnji nagradni sklad turnirja v New Yorku bo tako znašal rekordnih 65 milijonov dolarjev (59,2 milijona evrov). Zmagovalca v moški in ženski konkurenci bosta prejela vsak po tri milijone dolarjev, kar je 15 odstotkov več kot lani. Poraženca v finalu posameznikov bosta prejela vsak po 1,5 milijona dolarjev.