Pregled - svet, 9. 8. (sreda)

SFAX - V brodolomu ladje z migranti pri italijanskem otoku Lampedusa v Sredozemskem morju je umrlo najmanj 41 migrantov, so za lokalne medije povedali štirje preživeli, ki so prispeli na otok. Obalna straža doslej sicer ni našla še nobenega trupla. Na ladji naj bi bili tudi trije otroci.

MOSKVA/KIJEV - Ruska zračna obramba je sestrelila dva ukrajinska bojna drona, ki sta letela proti Moskvi, so sporočile ruske oblasti. Število smrtnih žrtev ponedeljkovega ruskega napada na mesto Pokrovsk na vzhodu Ukrajine je medtem naraslo na devet. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je Rusijo obtožil namernega napada na pripadnike reševalnih služb.

BELEM - Voditelji in predstavniki osmih južnoameriških držav, članic Organizacije pogodbe o sodelovanju v Amazoniji (ACTO), so v torek na vrhu v brazilskem mestu Belem podpisali skupno izjavo. V njej so opredelili načrt za spodbujanje trajnostnega razvoja, odpravo krčenja gozdov in boj proti organiziranemu kriminalu, ki krčenje poganja. Po oceni okoljevarstvenikov je skupna izjava sicer prvi korak, hkrati pa tudi zgolj seznam obljub.

COLMAR - V požaru počitniške hiše doma za osebe s posebnimi potrebami na vzhodu Francije je umrlo 11 ljudi. Požar je izbruhnil ob zori, ko so vsi spali. Gasilci so požar hitro spravili pod nadzor in rešili 17 ljudi, do ljudi na višjih nadstropij pa niso mogli. To je najbolj smrtonosen požar v Franciji po tistem v Rouenu leta 2016, ko je v kleti bara umrlo 14 ljudi.

COLUMBUS - Volivci ameriške zvezne države Ohio so v torek na referendumu zavrnili pobudo, ki bi v prihodnje referendumsko večino, potrebno za potrditev ustavnih dopolnil, dvignila s 50 na 60 odstotkov oddanih glasov. Mnogi to označujejo za poraz nasprotnikov pravice do splava, saj bo v Ohiu novembra referendum o ustavni zaščiti pravice do splava.

FUKUOKA - Japonsko mesto Nagasaki se je spomnilo žrtev atomske bombe, ki so jo pred 78 leti ameriški vojaki odvrgli nad mestom. Župan Shiro Suzuki je pozval države, ki imajo jedrsko orožje, naj se opogumijo in zavrnejo idejo jedrskega odvračanja.

OSLO - Norveška se že več dni sooča s hudim neurjem, ki je zlasti na jugu države povzročilo poplave in sprožilo več zemeljskih plazov. Zaradi neurja se prebivalci marsikje soočajo z motnjami v javnem prometu, več sto ljudi pa so morali evakuirati. Za zdaj v državi ne poročajo o smrtnih žrtvah oziroma poškodovanih.

PEKING - V Pekingu je v poplavah, ki so jih povzročile obilne padavine tropske nevihte Doksuri, doslej umrlo 33 ljudi, je poročala kitajska državna televizija. Med mrtvimi je najmanj pet reševalcev, pogrešajo pa 18 ljudi. O več deset smrtnih žrtvah so poročali tudi iz province Hebei, ki meji na Peking.

HONOLULU - Zaradi požarov so na Havajih razglasili izredne razmere in evakuirali več tisoč ljudi. Najmanj 12 ljudi je obalna straža rešila iz morja, kamor so se zatekli pred ognjenimi zublji. Požare razpihuje močan veter orkana Dora, ki se je približal temu ameriškemu tihomorskemu otočju.

BRUSELJ - Število zaposlenih gasilcev v EU se zmanjšuje, čeprav se blok zaradi podnebnih sprememb sooča s številnimi naravnimi nesrečami. Sodeč po podatkih, ki jih je ta teden objavil evropski statistični urad Eurostat, je bilo lani v EU zaposlenih skoraj 360.000 gasilcev, kar je za okoli 2800 manj kot leta 2021.