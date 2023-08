Javna razgrnitev sprememb kranjskega prostorskega načrta podaljšana

Kranj, 9. avgusta - Mestna občina Kranj zaradi odpravljanja posledic poplav in plazov podaljšuje javno razgrnitev sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta (OPN) do 31. avgusta. Ob tem so iz občine sporočili tudi, da se med občani širijo napačne informacije v zvezi z omenjenimi spremembami, ki, kot poudarjajo na občini, po nepotrebnem povzročajo preplah.